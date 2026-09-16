Robaron elementos en el Centro de Recuperación Equina Nelquihue

Desconocidos sustrajeron en las últimas horas importantes elementos de las instalaciones de la Fundación Centro Equino Nelquihue.

Los desconocidos violentaron un candado y lograron acceder a un depósito, del que tomaron objetos vitales para el cuidado de los animales.

Los ladrones se apoderaron de una carretilla, herramientas, un generador eléctrico Honda 7500, cinco bidones de nafta y varias latas de suplemento nutricional.

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Por otra parte, los sujetos provocaron daños en el tendido eléctrico del predio, cuya ubicación no fue indicada por los responsables para "preservar la integridad de los equinos que allí son asistidos".

"Sabemos que, lamentablemente, nadie está exento de estas situaciones. Pero duele especialmente cuando el robo ocurre en una fundación, un espacio sostenido a pulmón, donde todo el trabajo es realizado ad honorem por voluntarios, y donde cada elemento se consigue con muchísimo esfuerzo", señaló la ONG en sus redes sociales.

Mencionaron que el hecho fue denunciado y que aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo al alias fundacion.nelquihue

"Nos podrán quitar herramientas y elementos materiales, pero no nos van a quitar las ganas de seguir luchando por ellos", finalizaron.