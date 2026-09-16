La Madrid, Laprida y Daireaux también se unieron al plan de Regionalización de la UIBB

Ya son quince los municipios que adhirieron al programa estratégico de Regionalización que viene promoviendo desde hace diez meses la Unión Industrial de Bahía Blanca.

En las últimas horas estamparon sus firmas referentes de los municipios de General La Madrid, Laprida y Daireaux.

Resultó, al cabo, una clara muestra de que el acuerdo no distingue de banderías ni colores políticos.

La Municipalidad de General La Madrid mediante su intendente Martín Randazzo, de extracción radical, fue anfitriona del jefe comunal de Laprida, en este caso el peronista Alfredo Rubén Fisher. Y lo propio sucedió con el funcionario de la comuna de Daireaux, también alineada al Partido Justicialista, el secretario de Desarrollo Económico y de Empleo, Walter Martín.

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Los tres sellaron su rubrica por sus respectivas comunas, mientras que por la Unión Industrial bahiense lo hizo su Director Ejecutivo, Ing. Ricardo Rabbione, quien estuvo acompañado por el Director del Centro de Estudios Económicos de la entidad, Martín Goslino.

Presentes durante el encuentro estuvieron varios representantes del municipio local de General La Madrid, tales los casos de Marcela Figueroa, asesora del Ejecutivo Municipal; Rocío Peláez, secretaria de Producción; Martina Barraza, jefa de Gabinete; Santiago Scabuzzo, presidente del Concejo Deliberante; y los también concejales Karina Zárate y Alejandro Horn.

El acuerdo entre la UIBB y los municipios pone el foco en el fortalecimiento de capacidades locales y en la articulación público privada para el desarrollo productivo de nuestra Región.

Por otra parte, se basa en la puesta en marcha de programas estratégicos con dicho municipio, por el cual la entidad gremial empresaria puso a disposición toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

Anteriormente habían firmado sus respectivos convenios las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso y Puan.

Martín Randazzo sostuvo que el objetivo primordial pasa por llevar a cabo acciones que le permitan a la gente de la Región vivir mejor, formándose y capacitándose.

“En este contexto el trabajo y la educación deben unirse para ser parte del desarrollo de pueblos como el nuestro, que tienen un gran potencial y fortalezas para ubicarse en un buen punto de partida como ofrece este convenio con la Unión Industrial de Bahía Blanca”, señaló el intendente de General La Madrid.

“No debemos dejar de intentar la posibilidad de construir regionalmente y de manera integral y equilibrada, no con ciudades que sean potencialmente líderes y las demás socias menores, sino en un trato de cierta igualdad para construir un futuro mejor”, deslizó.

Por su parte Alfredo Rubén Fisher señaló que en su distrito existe cada vez más gente en la búsqueda de trabajo.

“Es buenísimo que haya mayor capacidad de generar riqueza con menor esfuerzo. Pero quienes tenemos responsabilidad desde los municipios tenemos que articular las acciones necesarias para activar la economía local y regional. Hoy en la Argentina no funciona la actividad industrial, ni la construcción ni el comercio, que son al cabo los que generan la mayor demanda laboral. Frente a este escenario tenemos que juntarnos, empujar, ver cómo articulamos con el sector privado para sacar fuerza y pelearle a la crisis. Por eso le vamos a meter toda nuestra energía a este convenio”, indicó.

En tanto, Walter Martín sostuvo que para Daireaux el acuerdo adquiere una gran relevancia.

“Al igual que sucede con otros municipios, una de nuestras grandes preocupaciones pasa por el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes. Y todo lo que se pueda fomentar para resolver ese problema bienvenido sea. Este acuerdo va por ese camino”, señaló el funcionario del área de Desarrollo Económico y de Empleo de esa comuna.

“Lo que signifique conectar a nuestras empresas con el mercado es fundamental. Por lo que celebramos este puente creado por la Unión Industrial de Bahía Blanca”, manifestó.

Por el lado de la Unión Industrial de Bahía Blanca, su Director Ejecutivo Ricardo Rabbione aclaró que desde la entidad se viene impulsando con notoria celeridad este plan de Regionalización, fundamentalmente productivo, para integrar a todos los municipios de la Sexta Sección.

“Vincular el potencial de Bahía Blanca (Puerto, Universidades, Polo Petroquímico, etc.) con la zona de influencia es parte de este objetivo trazado para superar un manifiesto aislamiento histórico”, sostuvo Rabbione en el encuentro llevado a cabo en el bellísimo Salón Blanco del palacio municipal de General La Madrid.

“Esto marca un antes y un después en el ámbito regional. Estamos tratando de abrazar a la Región y que la Región nos abrace a nosotros”, dijo.

“Se trata de un trabajo conjunto, en el que quedan de lado las mezquindades y los colores políticos en la búsqueda de encarar un proyecto general que potencie a la Región. Abogamos por traccionar ideas y proyectos comunes”, manifestó el dirigente.

Por su parte el Director del Centro de Estudios Económicos de la institución, Martín Goslino, sostuvo que el convenio dice claramente que es de mutua colaboración, con la idea de trabajar en conjunto para desarrollar programas productivos y de asistencia técnica.

“La idea es que cada municipio utilice todos nuestros medios. Este intento de sumar fuerzas con la Región no es nuevo. Lo intentamos hace trece años pero mediante las Cámaras de diferentes distritos. Y no resultó. Ahora se dio una lógica inversa, incluso de vínculo con municipios de diferentes tonos políticos. Y la receptividad fue totalmente distinta”, señaló.

“Acá se trata de una entidad gremial-empresaria poniéndose codo a codo con el sector público. De hecho, ya estamos asistiendo en lo técnico a parques industriales de diferentes municipios para sus ordenamientos. Y vemos que existen problemas comunes que empiezan a abordarse”, mencionó.

Rabbione y Goslino se dirigieron finalmente a Laprida, donde llevaron a cabo una recorrida por el Sector Industrial Planificado de ese distrito.