Puan, la duodécima comuna que se une al programa estratégico regional que promueve la UIBB

“Seguimos generando vínculo y herramientas para impulsar el desarrollo productivo y acompañar las oportunidades que tiene nuestro distrito”.

En esos términos se refirió Diego Reyes, intendente municipal de Puan, acerca del convenio firmado con la Unión Industrial de Bahía Blanca en este caso mediante el Director de su Centro de Estudios Económicos, Martín Goslino, quien ofreció todas las herramientas y recursos de su área para la puesta en marcha de la iniciativa.

El acuerdo pone el foco en el fortalecimiento de capacidades locales y en la articulación público privada para el desarrollo productivo de nuestra Región.

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Por otra parte, se basa en la puesta en marcha de programas estratégicos con dicho municipio, por el cual la entidad gremial empresaria puso a disposición toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

Se trata del duodécimo convenio de este tenor que promueve la UIBB, ya que anteriormente lo había hecho con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Monte Hermoso.

“Mediante este acuerdo vamos a trabajar en conjunto para promover capacitaciones, intercambio de experiencias y espacios de vinculación, fortaleciendo la articulación entre los sectores público y privado”, manifestó Reyes.

El jefe comunal puanense resaltó las bondades que ofrece todo el sur bonaerense. Y en cuanto a su distrito, la necesidad de agregar valor a toda su producción agroindustrial.

Tras la firma del acuerdo, Reyes y Goslino tomaron parte de una charla con representantes de la Cámara de Comercio local, donde se tejieron líneas de acción para potenciar el desenvolvimiento de las empresas del sector, en especial mediante el dictado de capacitaciones y cursos de formación.

Finalmente, el dirigente de la UIBB junto al jefe comunal y el director del área de Producción de Puan, Agustín Posada, recorrieron el Sector Industrial Planificado del distrito.