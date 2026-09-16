Juegos en inglés para aprender, divertirse y ayudar

El aprendizaje del inglés también puede convertirse en una herramienta para encontrarse, compartir y ayudar a otros. Con esa premisa, el Departamento del Profesorado de Inglés del Instituto Superior Juan 23, a cargo de Gabriel Atena, llevará adelante hoy una nueva edición de “Play and Help” (Juega y Ayuda), una jornada que propone aprender y poner en práctica el idioma a través del juego, al mismo tiempo que se impulsa una acción solidaria.

La actividad se desarrollará de 9 a 12, en el Patio Recreativo Juan 23, ubicado en Vieytes 280, y estará destinada a niños y niñas de colegios, escuelas e institutos de inglés.

La propuesta tiene una característica particular: son los propios estudiantes del Profesorado de Inglés quienes generan y llevan adelante las actividades, transformando los conocimientos adquiridos durante su formación en experiencias concretas de enseñanza y recreación.

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Durante la jornada habrá juegos y distintas dinámicas en inglés pensadas para que los más chicos puedan utilizar el idioma en un contexto diferente al habitual de las aulas. El objetivo es que la experiencia combine aprendizaje y diversión, en un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes y chicos de distintas instituciones.

Pero “Play and Help” tiene además un segundo componente que le da sentido al nombre de la iniciativa: la solidaridad.

Quienes participen están invitados a colaborar con leche larga vida (líquida) y/o galletitas, que serán destinadas a acompañar el trabajo que el Instituto Juan 23 desarrolla en distintos barrios a través de sus actividades de voluntariado.

La experiencia comenzó durante la pandemia, cuando la primera edición de “Play and Help” tuvo que realizarse de manera virtual. Lejos de quedar como una propuesta circunstancial, la iniciativa logró continuidad y, desde entonces, cada año los estudiantes del Profesorado de Inglés generan una nueva instancia para reunir a la comunidad educativa alrededor del idioma, los juegos y la solidaridad.

Así, una actividad que nació en un contexto excepcional se transformó en una propuesta que forma parte de la vida institucional del Juan 23. Para los futuros profesores, representa además una oportunidad de poner en práctica herramientas vinculadas con la enseñanza y la comunicación; para los chicos, una mañana diferente para acercarse al inglés desde el juego; y para la comunidad, una posibilidad concreta de colaborar con quienes reciben asistencia a través de los programas de voluntariado.

La convocatoria, sintetizada en el lema “Let's have fun!”, propone justamente eso: disfrutar de una jornada recreativa, aprender y, al mismo tiempo, convertir una actividad educativa en una ayuda concreta para otros.

Play and Help se realiza hoy, de 9 a 12, en el Patio Recreativo Juan 23, Vieytes 280. La invitación está abierta a participar y, especialmente, a acercar leche larga vida y/o galletitas para donar.