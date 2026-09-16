Detuvieron a dos menores por el robo de una moto
El hecho ocurrió en Sócrates y Remedios de Escalada, lugar en el que sustrajeron el motovehículo a un hombre de 53.
El personal de la Comisaría Cuarta junto a la UPPL detuvieron en la madrugada de este miércoles a dos menores que habían sustraído una moto en la vía pública. Con ayuda de las cámaras del CeUM se pudo dar con los jóvenes y recuperar el vehículo.
Estos fueron aprehendidos en Parera al 600, secuestrando de esta manera el motovehículo y poniendo a disposición de la justicia a los jóvenes de 15 y 16 años de edad.