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Detuvieron a dos menores por el robo de una moto

El hecho ocurrió en Sócrates y Remedios de Escalada, lugar en el que sustrajeron el motovehículo a un hombre de 53.

La moto recuperada

El personal de la Comisaría Cuarta junto a la UPPL detuvieron en la madrugada de este miércoles a dos menores que habían sustraído una moto en la vía pública. Con ayuda de las cámaras del CeUM se pudo dar con los jóvenes y recuperar el vehículo.

Estos fueron aprehendidos en Parera al 600, secuestrando de esta manera el motovehículo y poniendo a disposición de la justicia a los jóvenes de 15 y 16 años de edad.

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