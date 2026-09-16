Cuatro cortes de calles y desvío de colectivos por obras para este jueves en Bahía
Las restricciones comenzarán se extenderán hasta el martes 22 en distintos sectores de la ciudad.
Distintos cortes y restricciones de tránsito comenzarán este jueves en Bahía debido a trabajos de reencarpetado, reparación de losas y reconstrucción de badenes.
Entre las 8:30 y las 13, permanecerá interrumpida la circulación en Liniers y Corrientes, donde se realizarán tareas de reencarpetado. Por este motivo, la línea 507 modificará su recorrido y circulará por Alberdi, Edison, Liniers, Castelar, Pellegrini y Corrientes.
También desde este jueves, y por un período estimado de 15 días, estará restringido el tránsito en Sócrates y 14 de Julio, debido a trabajos de reparación de losas de hormigón.
A su vez, durante dos semanas permanecerá cortada la bocacalle de Falcón y Undiano, donde se reconstruirán badenes. En este sector se permitirá la circulación por Undiano.
Finalmente, desde el viernes y hasta el martes 22, habrá corte total en Matheu y Maipú por una obra incluida en el plan de bacheo.