Las bordadoras del Museo del Puerto llegan con su obra "Un universo" a 2 Museos

Este sábado, a las 19, quedará inaugurada en 2 Museos, Sarmiento 450, la muestra “UN UNIVERSO. Bordadoras del Museo del Puerto de Ingeniero White”, que podrá visitarse hasta el 11 de octubre.

La exposición reúne parte de la producción textil colectiva del Taller Bordado Miniatura, una propuesta que desde 2019 promueve el intercambio de técnicas de bordado entre distintas generaciones de vecinas de Ingeniero White.

La iniciativa recupera una práctica históricamente vinculada al hacer cotidiano y silencioso de muchas mujeres, pero la transforma en un espacio de encuentro, intercambio y creación colectiva.

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A través de sus bordados, las participantes construyen una mirada propia sobre la comunidad, sus historias, sus personajes y el mundo que las rodea, combinando memoria y presente con distintas técnicas y formas de expresión.

La muestra propone así acercarse a ese universo creado puntada a puntada, donde el bordado funciona no solo como una práctica artesanal, sino también como una forma de contar, recordar e imaginar colectivamente.