Eliminar las PASO 2027 o mantenerlas: qué opinan los lectores de La Nueva.

La posibilidad de eliminar las PASO de cara a las elecciones de 2027 generó una amplia diferencia entre las opciones planteadas en una encuesta realizada por La Nueva. a través de Instagram.

Ante la pregunta sobre si las PASO deberían eliminarse o mantenerse, el 78 % de los participantes eligió la opción: “Sí, son caras y no le sirve a la gente”.

En tanto, el 15 % se manifestó en contra de la eliminación y respondió: “No, permiten más democracia”.

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Un 7 % eligió una tercera alternativa: “¿Ya estamos hablando de las elecciones?”.

El resultado corresponde exclusivamente a los usuarios que participaron de la consulta a través del Instagram de este diario y no constituye un sondeo representativo de la opinión de la población.

Qué dijeron los lectores

Además de votar, algunos seguidores de La Nueva. dejaron sus opiniones sobre el tema.

Alejandro respondió: “Tiene que terminar con las ratas que quedan! Lo que haga es para bien”.

Otra seguidora, Diana, simplemente manifestó su acuerdo con la eliminación de las PASO: “Sí”.

En tanto, otro participante planteó una crítica al sistema político y sostuvo: “Que cada quien resuelva sus trapitos en casa. No molesten al pueblo. Luego votamos con una X”.

La discusión sobre las PASO y su continuidad de cara a las elecciones de 2027 sigue abierta. ¿Qué opinás sobre mantenerlas o eliminarlas? Participá del foro de La Nueva., votá entre las opciones propuestas y dejá tu comentario para sumar tu mirada al debate.