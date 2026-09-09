Avenida 14 de Julio: comercios en crecimiento, necesidad de más obras y potencial incierto

Remontando la calle 14 de Julio, pasando el cementerio municipal y atravesando la intersección con Pilmaiquén hasta alcanzar la autovía Juan Pablo II, nos encontramos con uno de los sectores comerciales más jóvenes y dinámicos de Bahía Blanca.

Con el Patagonia como referencia poblacional y los nuevos emprendimientos inmobiliarios que fueron abriéndose camino sobre la margen opuesta al barrio parque, fue creciendo de manera meteórica una 14 de Julio con propuestas mercantiles para atender a una demanda constante de recursos de todo tipo.

Allí, poco a poco y, sobre todo, sobre su margen derecha si uno va saliendo de la ciudad, se fueron estableciendo pequeños comercios que inicialmente se hicieron cargo del pedido de recursos comestibles esenciales, para ir evolucionando a un conglomerado que lo tiene todo, o mejor dicho...casi todo.

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La comprensión del potencial del lugar

Valentina es empleada de Alba Sungara, un local de indumentaria, accesorios y estética, y lleva apenas unos meses trabajando en el local aunque ya lo había hecho en una heladería de la misma cuadra.

"Llevo unos meses trabajando en el local, pero lo hice también en uno que estaba ubicado acá al lado. El sector está creciendo mucho, se ven cada vez más edificaciones que tienen que ver con lo comercial y seguramente dé un empujón más a lo que ya está establecido. Hay muchos rubros que la gente no sabe que están acá, por ejemplo ahora va a abrir un café. Hay de todo, desde alimentos, forrajes, indumentaria...", indicó.

"Hace unos años el movimiento era estacional y ahora es todo el tiempo. Con el crecimiento y la variedad de opciones existentes, ha aumentado considerablemente la circulación de personas. El crecimiento es notorio, pese al contexto general de la economía", explicó.

Valentina es empleada en un local de indumentaria

Sabrina es dueña de Mi Vicini, un negocio de perfuminas, difusores de aroma y que se dedica preferentemente a la decoración para eventos. Hizo la mudanza recientemente desde el centro de la ciudad hacia el sector.

La decisión fue clara: "Nos vinimos porque es una calle muy transitada. Si bien ahora la situación está difícil, nos parece que es un lugar ideal para tener un negocio teniendo en cuenta como está creciendo", afirmó Sabrina.

"Nos mudamos acá después de la inundación, estábamos en el centro y decidimos venir a este sector porque consideramos que era un lugar propicio para establecerse ya que estaba creciendo", aseguró.

Rubén tiene una ferretería llamada S.A.M y hace 16 años que está establecido en 14 de Julio. Lo que comenzó siendo una apuesta personal, evolucionó en un acierto desde lo estratégico, debido a la evolución del conglomerado.

"Abrimos en 2010. En su momento hubo varias razones por las que decidimos encarar el negocio acá: vivo cerca y quería emprender algo en el barrio, veía un potencial de crecimiento en el sector, lo consideraba interesante porque esto era la ex Ruta 3 y hoy se convirtió en una avenida muy importante para la ciudad y obviamente no fui el único que consideró esto, porque hoy se está llenando de comercios y de locales para alquilar", afirmó Rubén.

"Es una zona que no solo creció en habitantes, si no que también es una que tiene demanda. Obviamente faltan cosas y hay muchos rubros repetidos. En este momento se está viendo mucho crecimiento en cuento a lugares para poner comercios, creo que se va a alquilar la mayoría, pero también hay que ver qué se van a poner. Todavía no hay cosas que son sumamente necesarias, como un banco, por ejemplo", explicó.

Matías está en pleno proceso de mudanza de un local a otro, tiene una barbería llamada Patagonia junto a varios colegas, lleva establecido unos años en 14 de Julio, y vio el proceso de crecimiento con satisfacción.

"Esta es una zona en expansión comercial muy grande, viene creciendo continuamente, ayudaron mucho las modificaciones que se hicieron sobre la avenida 14 de Julio, cuando se ensanchó; eso mejoró la movilidad y la apertura de diferentes rubrose", aseguró con optimismo.

"Acá tenés gastronomía, indumentaria, alimentos, ferreterías, esta es una zona que se ha ampliado y no se volvió especializada en un solo apartado, como puede ser concesionarias o comercios gastronómicos, si no que hay variedad. Nosotros hace siete años que tenemos la barbería, por suerte la estamos trabajando muy bien, con los altibajos normales del contexto que estamos viviendo, pero a grandes rasgos, lo estamos haciendo bastante bien", expresó.

Matías en la puerta de su barbería

La más joven de las comerciantes en antigüedad en el sector, es la que más experiencia tiene en el rubro que desempeña. Magdalena es de Ingeniero White, tiene una mercería y vino a 14 Julio con su negocio a cuestas y la esperanza de encontrar los clientes que le permitan mantener su sostén de vida.

"Tengo más de 40 años en el rubro, más de 30 en Ingeniero White, aunque vivo acá en el sector. Tomamos la decisión por cuestiones familiares de trasladar el negocio a 14 de Julio. Pude conseguir este local, me fue difícil encontrar ya que estaban casi todos ocupados, lo que habla un poco de cómo es este lugar desde la demanda comercial", indicó.

"El lugar está muy bueno, porque se va expandiendo cada vez más, hay muchísimos locales y otros que todavía ni si quiera están terminados. Se ve claramente que hay una apuesta de potenciar el lugar desde el análisis que hacen los comerciantes y eso en este momento de crisis está bueno", aseguró

La búsqueda de clientes y el pedido de infraestructura para acompañar el crecimiento

Magdalena ponderó el contexto y decidió mudarse a 14 de julio

El momento de la economía es algo que atraviesa a todos los comerciantes por igual, los testimonios se repiten en cuanto a la falta de consumo y la caída de las ventas, pero dentro de este panorama hay una mirada de esperanza dirigida a que el Municipio acompañe.

"Hasta el año pasado las ventas iban bien, este año la verdad que está complicado porque la gente no tienen dinero y no hay tantas fiestas o eventos, pero seguimos apostando a que la situación va a mejorar", aseguró Sabrina.

"En cuanto a los clientes hay de todo, gente que es del sector, otros que vienen de barrios más alejados, ya que es un lugar de transición hacia el casco urbano. Lo mismo pasa con los dueños de los locales, que son de diferentes lugares de la ciudad. Hay claramente una apuesta por que este lugar va a seguir creciendo, pero necesitamos mejoras en las calles e infraestructura para acompañar a los comerciantes", finalizó.

"Las ventas están complicadas, como en todos lados, tratando de sobrellevarlo; hay días buenos, días malos... pero no escapa a la realidad del momento, mucha tarjeta, cuotas y promociones, como el principal incentivo para el consumo", afirmó Valentina.

"Este es un sector que prácticamente no tenía negocios y ahora hay cada vez más. En frente, por ejemplo, va a abrir una concesionaria, acá tenemos cuatro locales juntos y a medida que vas subiendo cada vez hay más en ambas manos de 14 de Julio", mencionó.

"Esta es una calle muy transitada, acá viene mucha gente de los barrios aledaños que si necesita algo prefiere resolverlo en el lugar, porque te dicen que se manejan más tranquilos que en el centro. Hacen faltas algunas cuestiones que tienen que ver con mejoras que potencien las ventas, mejores lugares para estacionar, las calles, más semáforos. Si eso se da, seguramente siga creciendo como lo venía haciendo", finalizó Valentina.

"Desde mi lugar creo que 14 de Julio está muy descuidada. Haría falta acomodarla un poco más, terminar lo que se empezó en aquel momento durante la gestión anterior, cuando se hicieron las modificaciones en las calles. Ahora cuando llueve es muy difícil acceder al lugar, se llena todo de barro, no hay buen estacionamiento y no permite que este sector que viene creciendo cada vez más siga haciéndolo", dijo Magdalena.

La reconversión y la esperanza

El avance del comercio online y la pérdida del "cara a cara" es algo que se potenció después de la pandemia y que se aceleró desde la asunción del gobierno Nacional en 2023. En este contexto hay un análisis acertado del comerciante que vive el día a día, pero no por eso se queda quieto o pierde la esperanza de una mejora a futuro.

"Tengo clientes de todos lados, obviamente del sector, gente de las obras que hay vigentes en este momento en el barrio y aquellos que transitan por la avenida, pero hoy la venta se ha mudado, no está más en el mostrador, la venta está online. Vos querés comprar una carretilla y lo primero que hacés es buscarla en internet, en las redes o en los lugares de venta online", afirmó Rubén.

"Es innegable esta transformación, si no hacés el cambio no vas a vender o vas a tener que bajar los márgenes con respecto a lo que aparece en línea. Es algo que se ha potenciado después de la pandemia", agregó.

"Yo tengo mi negocio al público, pero ofrezco todos los productos en internet, en Mercado Libre. Para nuestro rubro (ferretería) no queda otra, quizás para una joyería es distinto, porque vos querés ver lo que lo te vas a comprar, querés probarte el producto o lo que sea. En mi caso particular podés comprarlo por internet y no te cambia nada, una marca de un taladro conocido es igual en todos lados, si no te subís a la de vender online, te quedás afuera", finalizó Rubén.

"Cuando abrimos fue un desafío porque no había peluquerías o barberías en el lugar y la verdad que el hecho que los barrios aledaños hayan crecido en población nos ayudó mucho, no solo Patagonia, si no todos los alrededores. Creíamos que solo íbamos a tener gente de Patagonía, pero por suerte se acercan de otros barrios cercanos y algunos que pasan continuamente por la avenida", dijo Matías.

"Hay que tener en cuenta que 14 de Julio es un punto de conexión con Villa Mitre y el macrocentro y eso también ayuda a que muchas personas pasen por el local. La situación está difícil para todos, pero yo soy optimista, somos ocho peluqueros que trabajamos en el local y siempre estamos pensando en buscarle la vuelta ante las eventualidades que vayan saliendo. Si la cosa no funciona de una manera, le buscamos otra y si no funciona esa le buscaremos una siguiente. Soy optimista de que el lugar va a seguir creciendo y la situación también acompañe", finalizó.

Optimismo en su mayoría, conciencia plena de que el lugar es un sector que tiene mayor potencial del que ya presenta, pero también el pedido de acompañamiento para reforzar ese empuje que vienen prestando los propios comerciantes. Así se presenta hoy en día el sector comercial de 14 de Julio.