Mochileras: condenan al autor del doble crimen a indemnizar a la familia de un víctima

Eduardo Eliçabe, durante el juicio de 2000 que terminó con su condena.

La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca acaba de confirmar -parcialmente- un fallo de primera instancia y ordenó a Eduardo Fermín Eliçabe, condenado penalmente como autor del doble crimen conocido como de Las mochileras, a pagar un resarcimiento a la familia de una de las víctimas.

La Sala I del cuerpo ratificó el fallo del juez Pablo Bostal, que ordenó abonar 21.060.000 pesos -más intereses que harían multiplicar esa cifra por el tiempo transcurrido-, aunque hizo extensiva la sanción a Leónidas Hugo Soria, un excomisario que había contratado en aquel entonces a Eliçabe para oficiar como vigilador de transportes de carga en ruta.

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De esa manera el fallo aceptó el planteo que habían realizado Ramón Montoya y María del Carmen Gómez, los padres de Irina Laura Montoya (24), una de las dos jóvenes víctimas.

En febrero de 1998, las dos amigas habían partido desde Chañar Ladeado -una pequeña localidad santafesina de donde era oriunda Irina- hacia Comodoro Rivadavia, donde vivía la familia de la otra joven atacada, María Dolores Sánchez (18).

El caso se conoció como el de Las Mochileras porque las jóvenes, en plan de vacaciones, habían salido "a dedo" con destino a la Patagonia, aunque a menos de 40 kilómetros de nuestra ciudad, por la ruta 33, a la altura de García del Río, encontraron brutal muerte a tiros, luego de un ataque de tipo sexual.

Eliçabe fue condenado a prisión perpetua, aunque el Tribunal de Casación Penal le quitó la accesoria de tiempo indeterminado y, después de 13 años encarcelado, y beneficiado por la ya desaparecida ley del 2x1, recuperó la libertad a fines de 2010.

Al egresar de la cárcel, en principio, se afincó en Mar del Plata, donde se convirtió en marino mercante y, al menos en los primeros años, pasaba mucho tiempo en el mar y en excursiones a Comodoro Rivadavia o Ushuaia.

Confirman y extienden

La Cámara Civil (votos de Marcelo Restivo, Patricio Lombardi y Fernando Kalemkerian) confirmó que, además de la condena penal, Eliçabe deberá afrontar una sanción civil y tendrá que resarcir a la familia de Irina, tal cual el reclamo de los padres de la joven que tienen domicilio en la localidad santafesina de Chañar Ladeado.

"Se determinó que todos los hechos fueron perpetrados en una situación de indefensión de las víctimas, creada y aprovechada por el agente que obró así sin riesgo, entendiendo la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Sala I, que se halla probado que el procesado Eduardo Fermín Eliçabe es autor responsable de los hechos investigados", explicaron los camaristas civiles.

Los padres de Irina, en el camino a García del Río, donde se recuerda el caso.

Tuvieron por acreditado, además, que las víctimas, en parte del traslado hacia el sur, subieron al auto que conducía Eliçabe, sabiendo que su función era de custodio, lo cual les dio mayor confianza.

En cuanto al empleador Soria, la Cámara explicó que la empresa para la que cumplía funciones el acusado giraba bajo el nombre Sor, de titularidad del expolicía, que encomendaba la custodia de camiones.

"Fue esa posición funcional desarrollada por Eliçabe -la de custodio del rodado, generada por Soria- la que le permitió trasladar a Irina y darle muerte. Sin la incumbencia de custodia que le fue encomendada no habría tenido ocasión material de que la víctima subiera a su rodado y consumara el hecho en esas circunstancias", explicaron.

Los jueces destacaron el rubro del daño moral y ponderaron la gravedad del hecho, la pérdida de una hija, las secuelas psicológicas acreditadas y la alteración de su vida de relación y la incidencia en la faz laboral.

En consecuencia, se condenó a Eliçabe y a Soria a afrontar la demanda por más de 21 millones de pesos, que seguramente se multiplicará con los intereses, en caso de quedar firme la misma.

