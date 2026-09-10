Filtración de datos: imputaron formalmente a un funcionario de la Aduana

Federico Ezequiel Munafó, el alto funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) de nuestra ciudad sospechado de filtrar datos de futuros allanamientos quedó formalmente imputado.

Fue ayer, durante la audiencia de formalización que se realizó ante el juez federal N° 1, Walter López Da Silva.

Esa diligencia procesal, incorporada con el nuevo sistema acusatorio federal, reemplaza a la indagatoria y no solo cuenta con la presencia del juez, sino también del fiscal, la defensa y el imputado, a quien ponen al tanto de los cargos.

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El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación, imputó formalmente a Munafó de los delitos de violación de secretos y encubrimiento doblemente agravado (por ser funcionario público y por perseguir fines de lucro).

En esas circunstancias se le dio la oportunidad al acusado de declarar, pero se negó a hacerlo.

Munafó, por ahora, es el único imputado en el hecho y se supo que el fiscal no pidió la detención, al menos por el momento.

La causa "detonó" el mes pasado, cuando se practicaron al menos tres allanamientos, tanto en las oficinas del organismo (sexto piso de San Martín 145), como en las viviendas de Munafó y de su expareja, donde secuestraron documentación, celulares y computadoras.

Sin embargo, la investigación se había iniciado a fines del año pasado, luego de una batería de allanamientos, por infracción a la ley de marcas, que involucró a los locales de la firma X MENOS + PRENDAS, y que estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal.

"Se cree que este empleado filtró información antes de los allanamientos e incluso se habría comunicado con las personas que iban a ser allanadas para ofrecer servicios de un estudio de abogados porteño", comentó un investigador.

Munafó habría ingresado en la ex AFIP hace 19 años, de la mano de Ricardo Echegaray (serían parientes), extitular del organismo que fue condenado por administración fraudulenta y hace algunos meses fue echado del ente por parte del gobierno actual.

El sospechoso, a su vez, forma parte de la central del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en función de vocal titular.

Los investigadores creen que la supuesta filtración de datos no sería un hecho aislado y no descartan la existencia de una estructura de corrupción, con otros actores.