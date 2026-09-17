Incumplimiento de asistencia familiar: agravan la acusación contra Del Valle

Alberto Martín Del Valle, el hombre de 56 años acusado de violar a una niña cuya causa penal se discute si está prescripta o no, será indagado nuevamente, tras agravarse la calificación legal en su contra por otro delito: incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

La audiencia fue fijada por la fiscalía para mañana al mediodía y se dará en forma telemática, es decir que el acusado no será trasladado y deberá conectarse desde la cárcel de Saavedra, donde permanece detenido.

Del Valle estuvo prófugo más de 15 años por el abuso sexual, hasta que cayó a fines de agosto último en una vivienda de Florencio Varela.

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Sin embargo, al menos dos jueces de Garantías consideraron que la acción penal por ese grave delito está prescipta por el paso del tiempo (más de 12 años), aunque la querella apeló y la Cámara Penal de Bahía debe dar su veredicto.

Al mismo tiempo, Del Valle quedó preso por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por no aportar durante su tiempo en la clandestinidad la cuota obligatoria para sus 4 hijos, entre ellos el que nació fruto del abuso.

En principio estaba imputado por el artículo 1 de la Ley 13.944, pero los investigadores -con la adhesión de los abogados querellantes- sumaron prueba para acusarlo por el artículo 2 bis de la misma normativa, que agrava las sanciones.

"Hemos tomado declaraciones testimoniales y recibido informes de bancos, de Mercado Libre y otros organismo y queda probado que él se manejaba con cuentas de su pareja y de su madre y que no ponía nada a su nombre", comentó una fuente allegada al caso.

El artículo 2 bis prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

Y al tratarse de un concurso real de delitos, la pena en expectativa debería sumarse por cada uno de los 4 hechos, con lo cual, en caso de mantenerse esa calificación legal agravada, la sanción de cárcel podría ser de cumplimiento efectivo.