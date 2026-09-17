Tráfico de drogas: dictaron la prisión preventiva a Larriaga por 270 días

Mauricio Gastón Larriaga, considerado uno de los caponarcos de nuestra ciudad, se mantendrá con prisión preventiva al menos por 270 días (hasta el 11 de junio de 2027), según resolvió el juez federal Nº 1 de nuestra ciudad, Walter López Da Silva.

Esa fue la principal conclusión de la audiencia de formalización, que reemplaza al acto de indagatoria en el nuevo sistema acusatorio fiscal.

En la misma situación procesal quedó la pareja de Larriaga, Patricia Weinzettel (33), mientras que los otros dos detenidos en medio de los allanamientos de la Prefectura Naval, Fernando Gabriel Correa (32) y Norman Mauricio Viti (46), fueron excarcelados.

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Larriaga está imputado de ser organizador de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real con otros delitos, como acopio de armas y falsificación de documento público.

Los cuatro fueron detenidos el viernes de la semana pasada, en medio de distintos allanamientos que la Prefectura realizó en Mendoza al 1.400; Jujuy y Lorenzo Luna (Villa Bordeu) y en Pedro Luro.

La acusación incluye un total de 7 hechos. El principal -relacionado con Larriaga, Weinzettel y Viti- tiene que ver con almacenar, distribuir y detentar, con fines de venta, estupefacientes, en especial cocaína, en forma organizada, con el primero de ellos como líder.

En el domicilio de Bordeu los efectivos secuestraron 813 gramos de cocaína, una balanza y elementos de corte.

A la pareja -que estaba prófuga de la Justicia- también le endilgan el acopio de 17 armas de fuego y municiones de distino tipo y calibre y en el caso de Larriaga, la tenencia de un DNI con su foto, pero a nombre de Carlos Gabriel Ramírez Pascua.

A Viti, a su vez, lo relacionan con recibir 4.100 dólares falsos que fueron encontrados durante el allanamiento a su vivienda de Newton al 1.900, mientras que Correa, una especie de "dealer" de la organización, tenía en su poder dos pistolas Bersa calibres 22 y 380 con cargadores y municiones, halladas en su auto Ford Ka.

El juez anunció que, tras dictar la prisión preventiva por 270 días, en breve solicitará cupo para trasladar a Larriaga y Weinzettel a cárceles federales.

Viti y Correa, en tanto, fueron liberados pero seguirán vinculados al proceso y deberán presentarse todos los viernes en la sede de la Prefectura, no podrán ausentarse por más de 48 horas de su domicilio sin autorización y tendrán prohibición de salir del país.