Lo acusan de robar combustible de dos colectivos del transporte de pasajeros

Un hombre de 35 años, acusado de sustraer combustible de dos colectivos de la empresa San Gabriel, estacionados en el barrio Rivadavia, fue aprehendido anoche por el Comando de Patrullas.

Se lo identificó como Jesús Ezequiel Acosta, a quien le imputaron en principio el delito de hurto en grado de tentativa.

El procedimiento se registró alrededor de las 22.30 del jueves, tras un llamado al servicio de emergencias 911 que motivó la presencia policial en inmediaciones de Thompson y Coronel Morel.

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Momentos antes, según la investigación, Acosta habría extraído combustible de dos unidades de transporte que se encontraban detenidas sobre la calle Thompson, utilizando para ello una manguera. La maniobra fue advertida por personal de la empresa, que dio aviso de lo sucedido.

Tras la intervención policial, el sospechoso fue localizado y aprehendido en el sector. Asimismo, se procedió al secuestro de los elementos utilizados para la sustracción de interés para la investigación.

El aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría Primera, quedando las actuaciones a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.