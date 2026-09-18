Podrían someter a Del Valle a una extracción por la fuerza para el registro de violadores

Un juez hizo lugar a un pedido de la fiscalía para la extracción -si es necesario compulsiva- de una muestra de material biológico de Alberto Martín Del Valle, para incorporar su perfil al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

Sin embargo, la medida del titular del Juzgado de Garantías N° 3, Alberto Manzi, todavía no está firme porque la defensa apeló ante la Cámara Penal.

La discusión se centra en que para la acusación Del Valle debe ser incorporado al llamado registro de violadores, mientras que los abogados del detenido creen que, como no va a ser condenado por ese delito (por la supuesta prescripción de la acción penal), no deberían incluirlo en el listado.

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El juez Manzi tuvo en cuenta el protocolo dispuesto por la Corte provincial (resolución 237/2021) que "establece claramente" que se debe tomar la muestra a quienes tengan condición procesal de "imputado o condenado", teniendo en cuenta que Del Valle, al día de hoy, aún sigue procesado por el delito sexual.

"Perturbación ínfima"

"La medida en cuestión tampoco afecta la integridad corporal del imputado si se realiza por los medios ordinarios adoptados por la ciencia médica, de manera que ocasiona una perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores de resguardo de la libertad de los demás, de la defensa de la sociedad y la persecución del crimen", explicó Manzi.

En consecuencia, resolvió autorizar la orden y, para el caso que Del Valle se negara, "se proceda a la extracción compulsiva" (por la fuerza) de una muestra biológica del mismo (habitualmente se utiliza el hisopado bucal o la extracción sanguínea).

La decisión seguramente quedará en suspenso hasta que la Cámara -que también tiene a su cargo opinar sobre si la causa está o no prescripta- se expida y fije posición.

Mientras tanto, Del Valle permanece preso por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar a 4 hijos, con una figura que para la acusación se agravó tras sumar nueva prueba, con lo cual será indagado nuevamente hoy.