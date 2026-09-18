Milei valoró la inversión de Pampa Energía en Bahía Blanca

Durante la recorrida por Bahía Blanca que lleva adelante este viernes, el presidente Javier Milei conoció el predio donde Pampa Energía radicará una nueva planta de fertilizantes.

El titular de la empresa, Marcelo Mindlin, integra la comitiva que acompaña al primer mandatario y conversaron sobre la inversión, la cual se dará en el marco del sistema RIGI.

En las fotos difundidas de manera oficial, Mindlin le hizo una entrega simbólica de urea granulada en una caja con la inscripción "Transformando el gas de Vaca Muerta en desarrollo para el país".

La inversión prevista en el proyecto Pampa Fértil asciende a 2.700 millones de dólares. Durante la etapa de construcción, el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Una vez en operación, la planta empleará alrededor de 300 personas y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

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Según estimaciones de la compañía, el proyecto permitirá generar alrededor de US$ 1.000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones. Brasil será el principal destino de las ventas externas, ya que ese país importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año.

"Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años", dijo Mindlin el día que se dio a conocer el proyecto.