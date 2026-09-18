El intendente Susbielles dijo que le pidió una audiencia a Milei para hablar de los problemas de Bahía
En su cuenta de X, el jefe comunal comentó que el objetivo del encuentro era "abordar puntos de interés de los vecinos de Bahía Blanca".
El intendente Federico Susbielles expresó esta tarde en su cuenta de X que le solicitó una audiencia al presidente Javier Milei en su visita a la ciudad, aunque hasta el momento el pedido no prosperó.
El jefe comunal sostuvo que la idea era "poder abordar puntos de interés de los vecinos de Bahía Blanca, a quienes hoy me toca representar".
"Nosotros, como comunidad, estamos trabajando, y mucho, para salir adelante. Necesitamos que el Estado Nacional sea parte de la reconstrucción y que cumpla la responsabilidad que constitucionalmente le compete. Seguiremos, con respeto y firmeza, buscando las respuestas que necesitamos y merecemos", agregó Susbielles.
Milei arribó esta mañana a nuestra ciudad y lleva a cabo una apretada agenda institucional y empresarial.
El foco principal de la actividad presidencial está concentrado en la zona de Puerto Galván, donde el mandatario recorrió las plantas de las firmas Compañía Mega y Louis Dreyfus.
Junto a Milei, vinieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja, y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.
La agenda del día incluye también encuentros y convocatorias políticas programadas para la tarde en el sector céntrico, donde también se prevé que salga a la calle a encontrarse con la militancia.