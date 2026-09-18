El intendente Susbielles dijo que le pidió una audiencia a Milei para hablar de los problemas de Bahía

El intendente Federico Susbielles expresó esta tarde en su cuenta de X que le solicitó una audiencia al presidente Javier Milei en su visita a la ciudad, aunque hasta el momento el pedido no prosperó.

El jefe comunal sostuvo que la idea era "poder abordar puntos de interés de los vecinos de Bahía Blanca, a quienes hoy me toca representar".

"Nosotros, como comunidad, estamos trabajando, y mucho, para salir adelante. Necesitamos que el Estado Nacional sea parte de la reconstrucción y que cumpla la responsabilidad que constitucionalmente le compete. Seguiremos, con respeto y firmeza, buscando las respuestas que necesitamos y merecemos", agregó Susbielles.

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Milei arribó esta mañana a nuestra ciudad y lleva a cabo una apretada agenda institucional y empresarial.

El foco principal de la actividad presidencial está concentrado en la zona de Puerto Galván, donde el mandatario recorrió las plantas de las firmas Compañía Mega y Louis Dreyfus.

Junto a Milei, vinieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja, y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.

La agenda del día incluye también encuentros y convocatorias políticas programadas para la tarde en el sector céntrico, donde también se prevé que salga a la calle a encontrarse con la militancia.