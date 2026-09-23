El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 24 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.

En la mañana tendremos tiempo fresco a templado. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, se estima para media noche una temperatura de 17 grados centígrados.