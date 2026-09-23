Los Chañares: detienen a dos jóvenes tras una persecución y secuestran armas y droga

Dos jóvenes fueron aprehendidos el pasado lunes en el barrio Los Chañares, luego de intentar fugarse de un control policial. Durante el operativo, la policía logró incautar dos armas de fuego sin numeración, municiones y envoltorios con droga.

El hecho ocurrió cerca de las 14, cuando personal del Comando de Patrullas que realizaba tareas de prevención observó un automóvil Volkswagen Gol color negro circulando sin la chapa patente colocada y con dos ocupantes a bordo.

Al advertir la presencia policial y recibir la señal para detenerse, el conductor emprendió la fuga. Esto dio origen a una persecución que se extendió por unos 300 metros, hasta que el vehículo finalmente detuvo su marcha en calle Petrona Heguilor al 900.

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En el momento en que se rodeó el rodado, los uniformados advirtieron que desde la ventanilla del acompañante se arrojaron varios objetos hacia la vía pública.

Tras el rastrillaje en el lugar, la policía secuestró un revólver calibre 380 (sin marca ni numeración visible) con dos proyectiles, y una pistola calibre .22 (también limada) con cargador y cuatro municiones; un envoltorio con aproximadamente 13 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, un cuchillo con mango metálico y dos teléfonos celulares.

Los aprehendidos fueron identificados como Diego Lautaro Berrocal, de 19 años, quien conducía el vehículo, y Tomás Alexander Quiñenau (22), su acompañante.

Ambos fueron trasladados a la comisaría Séptima y quedaron a disposición de las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 15 y N° 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.