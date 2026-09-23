La Refinería Bahía Blanca realizará este jueves una parada programada por tareas de mantenimiento

Refinería Bahía Blanca informó que este jueves, a partir de las 6, se iniciarán las maniobras de parada programada en la Unidad Topping I de su Complejo Industrial, a fin de realizar tareas de mantenimiento.

"Finalizadas las mismas, se procederá a la puesta en marcha de la unidad, tareas que demandaran alrededor de 24 horas en su totalidad", indicaron.

Como consecuencia de las maniobras de los procesos de parada pueden producirse momentos de luminosidad en antorcha y eventual aumento de vapor en el conducto de la unidad, lo cual no representa riesgo alguno para el medio ambiente ni la población.

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Como es práctica usual en estas circunstancias, desde la empresa confirmaron que realizarán todas las medidas para minimizar estos efectos.