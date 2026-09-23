Así funcionarán los servicios en Bahía Blanca por el Día de la Virgen de la Merced

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Foto: Archivo - La Nueva.

Bahía Blanca tendrá asueto administrativo por el Día de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, por lo que este jueves 24 de septiembre los distintos servicios funcionarán de acuerdo con un esquema especial.

Dependencias municipales

Las dependencias municipales permanecerán sin atención al público durante la jornada.

Transporte público

El transporte público circulará con la frecuencia habitual.

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Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos domiciliarios se desarrollará en forma normal.

Estacionamiento medido y pago

No se cobrará el uso del sistema de estacionamiento medido y pago.

De todos modos, deberán respetarse las zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal

Los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría funcionarán de 8 a 19.

El servicio de emergencia, en tanto, estará disponible durante las 24 horas.

Cementerio

El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 8 a 17, mientras que la administración atenderá de 7 a 12.

Durante la jornada estarán habilitados el acceso principal, por calle Lejarraga, y el acceso secundario, por Sarratea y Abad.