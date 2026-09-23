Lo acusan de vender drogas frente a la plaza del barrio Stella Maris

Un hombre acusado de vender drogas en el barrio Stella Maris fue arrestado luego de un allanamiento en su vivienda, en medio del cual se secuestró cocaína compacta y fraccionada.

El sospechoso fue identificado como Mariano Díaz, a quien venía investigando la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

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Por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, la Policía requisó la vivienda, ubicada en Cramer al 2.200, y además de los estupefacientes secuestró un revólver, municiones, una balanza de precisión, dinero en efectivo y celulares y otros dispositivos que serán analizados.

La causa se inició a mediados de agosto último, a partir de denuncias que alertaban sobre presuntas maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo en esa casa, frente a la plaza del barrio.

A raíz de las tareas investigativas realizadas por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, los trabajos de vigilancia, observaciones estáticas y registros audiovisuales del lugar, se logró documentar reiteradas conductas asociadas al intercambio de sustancias ilícitas en distintas horas del día.

Con las pruebas reunidas por la fiscalía, Garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento, concretada en la tarde de ayer.

Díaz será indagado hoy por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.