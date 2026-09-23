Muerte en el barrio Enrique Julio: alegan que fue legítima defensa

El hecho ocurrió el pasado lunes a la madrugada en Juana Azurduy al 800, donde Gonzalo Nicolás Bustos estaba intentando robar elementos del camión de José Luis Salazar quien realizó dos disparos en la espalda del primero, provocando su muerte.

La abogada del detenido, habló con LU2 esta mañana e indicó que su cliente "actuó en legitima defensa ya que el joven delincuente estaba armado con arma blanca".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"De lo que pudimos hablar con la familia y los vecinos, esa misma noche esta persona entró a su corralón, que queda justo enfrente de la casa, se había robado una batería de un camión y otros elementos más, ellos lo estuvieron viendo por la cámara, pero él pensó que ya se había ido, luego este hombre regresa a seguir robando y en el marco de ese segundo hecho de robo es cuando se produce este encuentro que termina con el resultado trágico", indicó la letrada

"Esta persona estaba armada. La policía encontró debajo de su cuerpo un arma blanca. Las imágenes de la cámara de seguridad ya están en poder de la fiscalía y nosotros estamos aguardando a que la asesoría pericial le dé visto y pueda tener acceso al señor agente fiscal".

Consultada sobre como van a caracterizar el hecho desde la defensa, la abogada señaló que hay pruebas para determinar la "legitima defensa": "Yo entiendo que se puede encuadrar en una legítima defensa, porque José estaba asustado y al ver que este hombre esbozó el arma, reaccionó. No tuvimos acceso a las cámaras tampoco porque fueron secuestradas en el momento del hecho, por lo tanto como defensa no tuve acceso, ni la propia familia tuvo acceso", enfatizó.

El hecho que los disparos sean en la espalda puede complicar la situación de Salazar y el pedido de legítima defensa: en este sentido la letrada refirió que tiene que esperar por los resultados de la autopsia ya que el informe preliminar fue realizado en el lugar.

"El recibía robos a diario, de hecho, por eso tenía sistema de cámaras, ya no sabían qué hacer, prácticamente ni dormían. Era un estado de desesperación y de inseguridad continua que sufrían, pero bueno, como dice José, lo tenían de hijo, porque todo el tiempo le vivían sacando cosas, usaban su corralón para esconderse, era bastante complicada la situación", agregó.

El arma de fuego es otro de los elementos a tener en cuenta porque Salazar no era propietario de la misma y no tenía los papeles: "El arma de fuego no es de su propiedad, fue encontrada en su galpón en uno de los hechos anteriores que sufrió José", obviamente esto no es un argumento a favor de mi defendido", refirió.

"Entiendo que la fiscalía tendrá en cuenta las reiterada denuncias realizadas por la familia y los reiterados robos que había sufrido", finalizó.