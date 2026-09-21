Barrio Enrique Julio: mataron a un joven de dos disparos y detuvieron al presunto autor

Un joven fue asesinado este lunes a la madrugada en la vía pública del barrio Enrique Julio, en el sector más conocido como Más Barrios.

El crimen se registró alrededor de las 3, en la calle Juana Azurduy al 800, donde la víctima, identificada como Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, recibió dos disparos en la espalda.

Personal policial acudió al lugar y aprehendió a un sospechoso, a quien identificó como José Luis Salazar (37).

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Según fuentes oficiales, tras los primeros datos recogidos en el lugar, Bustos habría estado merodeando un camión que el imputado tiene estacionado en la vía pública, con supuestas intenciones de robo, y el agresor salió de su vivienda y le disparó.

En la escena del hecho la Policía secuestró un arma de fuego calibre 22 y le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego.

Trascendió que Bustos tendría algunos antecedentes policiales, al menos por aprehensiones relacionadas con delitos contra la propiedad.