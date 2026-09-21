Video: así fue la detención del profesor de hockey acusado de abuso

Horacio Norberto Asensio, el reconocido entrenador de hockey que fue detenido hace algunos días en Mar del Plata, acusado de abusos sexuales en nuestra región, que se habrían cometido hace más de una década, se negó a declarar ante el fiscal Diego Torres.

Asensio, conocido como "Chacho", está detenido en una comisaría de la zona y quedó imputado formalmente por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por haber sido cometido por el encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

El hombre fue detenido por personal de la división Cibercrimen de la Policía Bonaerense, en su vivienda del bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata, donde continuaba con su labor de adiestrador en el club Sporting de esa ciudad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los delitos que se investigan habrían sido cometidos en fechas no preciadas, pero entre 2011 y 2014, cuando Asensio era responsable del entrenamiento de equipos femenino de hockey sobre césped en Monte Hermoso, donde también se desempeñó como secretario municipal de Deportes.

Una de las denunciantes tenía entre 15 y 17 años cuando, según dijo años después (lo pudo denunciar en abril de 2024), vivió situaciones abusivas.

Los delitos se habrían cometido en distintos lugares que compartían y fueron acrecentándose con el tiempo, a medida que la víctima compartía mas tiempo con el hombre, quien era su referente deportivo.

Todas esas situaciones se dieron en contra de la voluntad de la menor e incluso cuando se encontraba en competiciones fuera de la localidad y la víctima estaba bajo la guarda del hombre.

Además, el acusado enviaba a la joven mensajes con contenido íntimo y le exigía que los ocultara para evitar inconvenientes con su familia, ya que los conocía de la localidad.

Durante la instrucción de la presente causa se tomaron testimoniales de otras jóvenes, quienes ratificaron las conductas vejatorias que son materia de investigación.