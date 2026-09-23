Volcó un camión en la rotonda de Grünbein y el chofer fue hospitalizado

Un camión con acoplado y cargado de soja volcó hoy en la rotonda de Grünbein y su chofer debió ser rescatado de la cabina y luego hospitalizado.

El hecho tuvo una mecánica similar a la de otros incidentes viales que se han registrado en el sector: el transporte Mercedes Benz bajaba desde la zona de Espora, en dirección a la terminal portuaria, y se aparentemente se quedó sin frenos.

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En medio del choque y vuelco, además de perder casi toda la carga, el camión derrumbó una de las torretas lumínicas del cruce, con lo cual la visibilidad en el sector podría verse afectada en horario nocturno.

Al lugar del siniestro concurrió la Policía, Defensa Civil y bomberos voluntarios de Ingeniero White.

También acudió una ambulancia del servicio Siempre, que sobre las 9.30 trasladó al conductor, identificado como Fernando Rodrigo Puccinelli, de 47 años, al hospital Penna, con traumatismos en sus piernas.

Luciano Garayalde, presidente de la sociedad de fomento del barrio Punta Blanca Sur, expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de incidentes.

"Lamentablemente estamos acostumbrados. Se quedan sin frenos al bajar y pasan de largo", declaró Garayalde al Servicio Informativo de LU2.