Susbielles le contestó a Santilli por los cambios en Zona Fría: "Me pareció ofensivo"

Susbielles, al centro, entre el titular del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos; y el secretario de Obras, Gustavo Trankels. (Foto: Rodrigo García - La Nueva.)

Durante la apertura de sobres para la reparación del asfalto en el ex Camino Sesquicentenario, el intendente Federico Susbielles también aprovechó hoy para reclamarle al gobierno nacional más presencia en la reconstrucción de Bahía Blanca y replicó las declaraciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre Zona Fría.

"Los bahienses estamos pagando con nuestros impuestos dinero que debería ir o que va a un fideicomiso para obras hidráulicas, protección hidráulica, para emergencias y catástrofes. Nadie tuvo más catástrofes que nosotros. Entonces pedimos la afectación de ese fondo para ayudar en la reconstrucción hidráulica de la ciudad", dijo.

Susbielles, que el viernes pidió sin éxito una audiencia con el presidente Javier Milei en su recorrida por la ciudad, agregó:

"Estamos estudiando todas las cuentas, va a ser un dinero necesario, lo queremos para Bahía Blanca. También hay 26 mil millones de pesos que la ministra (Patricia) Bullrich, el 7 de abril del año pasado, le prometió a los comerciantes de la ciudad con toda una tribuna que la circundaba, con todos los funcionarios, exfuncionarios del gobierno anterior municipal, más la gente que se sumó a la política de Libertad Avanza. Estaban todos, prometió 26 mil millones a los comerciantes y llegó cero".

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Bahía sufrió dos desastres climáticos casi consecutivos. El primero, el 16 de diciembre de 2023 con un furioso temporal de viento que dejó 13 muertos y grandes destrozos en el ejido urbano; el segundo, la trágica inundación del 7 de marzo de 2025, que dejó 18 fallecidos y agravó la crisis de infraestructura.

"No tenemos ningún tipo de acompañamiento del gobierno nacional, pero la ciudad va avanzando", señaló el jefe comunal y habló del plan de obras hidráulicas con fondos de la empresas del complejo portuario-industrial.

"La ciudad tiene obras hídricas, gracias a nuestro proyecto, como no tenía hace 50 años. Además estamos encarando obras viales trabajando con el Puerto. Todo sin un peso de Nación. La ciudad no se detiene a lamentarse por lo que alguien no hace: hace con lo que tiene y trabaja todos los días. La ciudad va a salir adelante", afirmó Susbielles.

Y también se refirió al proyecto de ley que impulsa La Libertad Avanza para cambiar el régimen de Zona Fría, el cual reducirá los subsidios al gas domiciliario en nuestro distrito, en caso de aprobarse en el Senado.

Santilli, en diálogo con la prensa local el pasado viernes, había dicho que el gobierno nacional está promoviendo "un subsidio focalizado al que lo necesita y no al que tiene una pileta climatizada en su hogar. Son dos cosas distintas".

"Hemos tenido un invierno súper crudo en Bahía Blanca. El otro día la verdad me pareció de mal gusto (la declaración de Santilli) cuando dicen que los únicos afectados van a ser los que calefaccionan las piletas. Me pareció ofensivo. Bahía Blanca es una ciudad donde la gente utiliza la calefacción para poder vivir, para cocinar. Tenemos el doble de consumo de los sectores en promedio de la Argentina en invierno, a los jubilados no les alcanza la plata para llegar a fin de mes, tenemos un récord de endeudamiento también en la ciudad de Bahía Blanca. Gran parte de eso se da porque hay un mucho mayor peso de los servicios, especialmente de gas", declaró.

Añadió que el reclamo "lo hacemos siempre con respeto. Muchos vecinos de la ciudad me dicen: 'Federico, planteá más duramente lo que está ocurriendo'. La verdad que yo creo que no es cuestión de mayor o menor dureza, es cuestión de responsabilidad institucional, de siempre defender a Bahía Blanca, de ser justo, porque la verdad que creo que nosotros hemos mantenido la templanza, como la han mantenido nuestros vecinos, y bueno, me parece importante plantear esta situación. Quizás hubiera sido una buena oportunidad en la visita del presidente a Bahía para poder charlar estos temas personalmente".