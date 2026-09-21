La UIBB renovó parcialmente sus autoridades y Gustavo Elías continuará al frente de la institución

La Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB) realizó este viernes su Asamblea General Ordinaria, en la que los asociados aprobaron por unanimidad el Balance General, el Estado de Gastos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Durante la Asamblea, desarrollada en la sede de la institución, ubicada en Brown 460, también se llevó adelante la renovación parcial de la Comisión Directiva por vencimiento de mandatos.

En este marco, Gustavo Fabián Elías, representante de CHENYI S.A., continuará ejerciendo la Presidencia de la Unión Industrial Bahía Blanca. Lo acompañarán Gustavo Manuel Damiani (Transporte & Logística S.A.) como Vicepresidente 1º; Guillermo Petracci (Unipar) como Vicepresidente 2º; Ariel Blázquez (Profertil) como Vicepresidente 3º; y Jerónimo Gentili (Dow) como Vicepresidente 4º.

También fueron renovados en sus cargos Fabián Héctor Gurrado (Ingeniería & Arquitectura S.R.L.) como Secretario; Fernando Bono (Transportadora de Gas del Sur) como Prosecretario 1º; Adrián Forte (Sea White S.A.) como Prosecretario 2º; Joaquín Wirskyi (OMSA) como Tesorero; Carlos Sastre (MAPA S.A.) como Protesorero 1º; y Gimena Rossi (Matferroso) como Protesorera 2ª.

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La nueva conformación de la Comisión Directiva mantiene una amplia representación de empresas de distintos sectores de la actividad industrial y productiva local y regional.

Gustavo Elías

Una institución que continúa fortaleciendo su representación

La Asamblea permitió, además, realizar un repaso de la situación económica y financiera de la entidad. Se presentaron los principales aspectos de los estados contables, detallando la composición del activo y el pasivo, así como la evolución de los recursos y gastos respecto del ejercicio anterior.

La documentación fue puesta a consideración de los asociados y aprobada por unanimidad.

Por otra parte, fueron designados los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, que estará conformada por los contadores Norberto Nadalini y Horacio García, como titulares, y Francisco Breglia, como suplente.

La estructura institucional se completa con el Tribunal de Honor, los asesores legales y las áreas ejecutivas de la entidad. Ricardo Rabbione continuará a cargo de la Dirección Ejecutiva; Marcela Guerra, de la Dirección Institucional; y Martín Goslino, del Centro de Estudios Económicos.

Con esta renovación de autoridades, la Unión Industrial Bahía Blanca inicia una nueva etapa de continuidad institucional, reafirmando su rol como entidad representativa del sector industrial y su compromiso con la promoción del desarrollo productivo, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de la actividad económica de Bahía Blanca y su región.