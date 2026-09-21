La CGT repudió la visita de Milei y se preguntó "para qué vinieron"

La CGT de Bahía Blanca repudió la visita realizada por el presidente Javier Milei el viernes pasado, cuestionó la falta de ayuda tras los temporales de 2023 y 2025 y pidió a la comunidad bahiense darle la espalda en las elecciones del año que viene.

En un comunicado titulado "Para qué vinieron" desde la central obrera aseguraron que "el 16 de diciembre de 2023 Bahía Blanca sufrió los efectos de una tormenta que nos afectó gravemente. La ciudadanía colaboró, los gobiernos municipal y provincial trabajaron y aplicaron recursos para normalizar rápidamente la vida de los bahienses. El presidente solo vino a sacarse una foto y avisarnos que nos las íbamos a tener que arreglar sin ayuda del gobierno nacional".

"El proyecto de inversión más importante que iba a llegar a Bahía directamente fue trasladado a otra provincia, por voluntad del gobierno nacional y por razones estrictamente ideológicas, recibiendo una vez más el desprecio del presidente hacia los bahienses", explicaron.

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Luego hicieron mención al 7 de marzo de 2025 " cuando sufrimos la peor inundación que recordemos. Nuevamente la ciudadanía estuvo a la altura de las circunstancias, los gobiernos municipal y provincial aplicaron todos los recursos que pudieron para mejorar la situación, todas las organizaciones de la comunidad trabajamos mancomunadamente para salir adelante. El gobierno nacional prometió recursos para las grandes obras y para ayudar a los comerciantes afectados, a 18 meses de dicho suceso no cumplieron y siguen demostrando desprecio hacia Bahía Blanca".

"Nos abandonan en la salud, nos abandonan en obras fundamentales (Paso Urbano El Cholo, Ruta 33, Ruta 35, Ruta 3, etc.), nos abandonan ante los efectos extremos del clima, nos abandonan siempre que los necesitamos, pero nos cobran todos los impuestos afectados para esos fines", sostuvieron.

También hicieron mención a la situación de pérdida de empleo que se registra en nuestra ciudad.

"Cada una de las iniciativas legislativas llevadas adelante por este gobierno en relación a los trabajadores venía a solucionar la desocupación y el trabajo en negro, pero cada vez hay menos empleo y más informalidad y precariedad. Laburamos cada vez más y nos alcanza para cada vez menos. Se mandan las macanas, los efectos los sufrimos todos y parece que después son “UN PROBLEMA ENTRE PRIVADOS”.

"El viernes recibimos la visita de campaña del presidente que desoyó todos los pedidos de ayuda de los bahienses. Repudiamos su presencia en la Bahía Blanca que tanto desprecia y es hora de que los votos bahienses le den la espalda en el 2027 a un presidente que nos ha ignorado en cada oportunidad que ha tenido y que encarna un proyecto que sólo ha traído caída de ingresos, despidos, falta de oportunidades y miseria para todos los trabajadores de Bahía Blanca", explicaron.

"Los trabajadores bahienses esperamos que Javier Milei y sus funcionarios no regresen a visitarnos si no es para reparar todo el daño causado. Ganan bastante bien, gastan mucho para venir y nos salen muy caros como para que vengan solo a hablar con sus seguidores partidarios", concluyeron.