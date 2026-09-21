Avanza la licitación de la ruta de El Cholo y Susbielles pedirá a Milei que incluya el Paso Urbano en el Presupuesto 2027

El Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto formalizaron hoy un nuevo paso en la licitación de las obras para intervenir en el mantenimiento básico y reasfaltado de las zonas más dañadas del ex Camino Sesquicentenario, entre la ruta nacional 3 y la rotonda de Bosque Alto.

Hoy se produjo la apertura de sobres con las ofertas de las empresas para realizar los trabajos cuya cotización oficial es de 2.500 millones de pesos.

La comuna y el Puerto firmaron un convenio con Vialidad Nacional, el ente a cargo de esa ruta, para reparar el asfalto en ese espacio de 7 kilómetros que en los últimos años se convirtió en uno de los principales desastres en materia de infraestructura vial de Bahía Blanca y la región.

Vale aclarar que estos trabajos no prevén concretar la obra completa del Paso Urbano, una serie de autovías y rotondas en el cruce de rutas sobre la zona de El Cholo, sino que se trata de poner en condiciones la actual cinta asfáltica.

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"Es una obra que debería haber terminado el gobierno nacional, pero la interrumpió y no hay ningún tipo de mantenimiento. Es un acceso donde suelen pasar hasta 20 mil vehículos por día. Nosotros vamos a recuperar la transitabilidad y seguridad, además de pedir al gobierno que incorpore la obra del Paso Urbano al Presupuesto 2027 porque es importante no sólo para la ciudad sino para la Argentina debido a que es un paso hacia el puerto", dijo el intendente Federico Susbielles.

Hoy existen algunos tramos donde los vehículos deben circular a paso de hombre, a lo cual se suma el importante flujo de camiones que se dirige al Puerto y que en muchos casos se debe desviar sobre otras rutas, lo cual no sólo hace más largos sus viajes sino que además se sobrecargan otros caminos de cintura.

Foto: Emmanuel Briane - La Nueva.

El próximo paso en la licitación será adjudicar las obras en las próximas semanas, con la meta de iniciar las tareas en noviembre para finalizarlas a mediados de 2027.

Susbielles recordó que el Consorcio del Puerto está invirtiendo 15 mil millones de pesos en los accesos portuarios, también mediante convenios con Vialidad Nacional, y dijo que pretenden que el gobierno le concesione esos caminos al Puerto para recuperar esos fondos.

Un dato adicional, también relacionado con ese sector de rutas, es que el gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 la construcción del puente sobre la ruta a la altura del Canal Maldonado, destruido durante la inundación del 7 de marzo de 2025, por un monto de 4.110 millones de pesos. En este momento allí existe un puente Bailey, una solución provisoria pero que no permite una circulación normal del tránsito pesado.

Por esa misma cifra también se prevé la construcción de otro puente en la ruta 35, sobre el arroyo Chasicó.