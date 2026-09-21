Pringles: arrestaron a un hombre en un allanamiento positivo por venta de drogas

La Policía incautó casi 17 gramos de cocaína en el domicilio. (Archivo-LN.)

El secuestro de cocaína, un arma de fuego y dinero fue el saldo de un allanamiento hecho en Coronel Pringles, donde la Policía también arrestó a un presunto vendedor de droga con antecedentes por este mismo delito.

Durante el procedimiento efectuado ayer a la madrugada en un domicilio ubicado en Frondizi y Campos, efectivos policiales aprehendieron a Omar Molina, más conocido como "Tico".

En el lugar los policías intervinientes incautaron "16,9 gramos de cocaína", de los que Molina había intentado deshacerse instantes previos.

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También secuestraron 304 mil pesos, dos teléfonos celulares, un revólver calibre 22, una balanza, bicarbonato (utilizado para 'cortar' la droga) y anotaciones de interés para la causa por narcomenudeo.

Molina ya había caído en 2018 también en vinculación con la comercialización de estupefacientes.

Detección

La investigación está a cargo del fiscal de drogas bahiense, Mauricio del Cero, quien informó que en el inmueble allanado se habían detectado maniobras compatibles con la venta de drogas.

En tareas de vigilancia encubierta, los investigadores constataron el ingreso en esa propiedad de personas (posibles compradores) que permanecían allí poco tiempo y después se retiraban.

"Lo importante para la causa es que ese lugar es donde se observan los movimientos y se secuestraron cantidades de cocaína", confirmó Del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19 de Bahía Blanca.

Tres denuncias

La causa se inició como consecuencia de tres denuncias: la primera, radicada en 2024, incluía una publicación en redes sociales que apuntaba contra Molina por venta de cocaína; las otras dos, que se presentaron en 2025 y 2026, fueron anónimas.

Al menos inicialmente Molina quedó alojado en la delegación bahiense de Drogas Ilícitas y por estas horas iba a ser indagado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al nombrado también se lo investiga en relación con tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal.