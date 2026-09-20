Tres policías salvaron la vida de una mujer de 94 años en un restaurante bahiense
El hecho ocurrió esta tarde, en Fuerte Argentino y Casanova.
Tres uniformados le salvaron la vida a una mujer de 94 años, que se había atragantado con la comida en un restaurante bahiense.
El salvataje ocurrió en el restaurante La Broza, ubicado en Fuerte Argentino y Casanova, sobre las 14.40.
En ese lugar, dos efectivos observaron que dentro del local los comensales estaban pidiendo ayuda. Al ingresar, observaron a esta mujer atragantada con la comida, y le realizaron maniobras de reanimación y Heimlich.
Con esto lograron estabilizar sus signos vitales. Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Municipal.
Los efectivos que participaron del salvataje fueron el oficial Nicolás Alonso, el teniente Pablo Córdoba y la sargento Verónica Alvarez.