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Vientos de hasta 80km/h y lluvia: ratifican el alerta amarillo para Bahía Blanca y la zona

Se extenderá hasta la tarde del lunes.

Foto: SMN y Archivo La Nueva.

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por fuertes vientos para Bahía Blanca y todo el Sudoeste bonaerense desde el mediodía del domingo.

Según informó el organismo, el fenómeno se mantendrá hasta las 18 del lunes.

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De acuerdo con el pronóstico, el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por horay ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En la región, la advertencia comprende a los distritos de Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. También incluye a toda la provincia de La Pampa y el este rionegrino.

Ante el alerta, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y mantener cerradas las puertas y ventanas.

Además, aconsejó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al momento de conducir.

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