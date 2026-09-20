Vientos de hasta 80km/h y lluvia: ratifican el alerta amarillo para Bahía Blanca y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por fuertes vientos para Bahía Blanca y todo el Sudoeste bonaerense desde el mediodía del domingo.

Según informó el organismo, el fenómeno se mantendrá hasta las 18 del lunes.

De acuerdo con el pronóstico, el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por horay ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En la región, la advertencia comprende a los distritos de Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. También incluye a toda la provincia de La Pampa y el este rionegrino.

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Ante el alerta, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y mantener cerradas las puertas y ventanas.

Además, aconsejó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al momento de conducir.