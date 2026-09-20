Un lunes frío y ventoso: cómo será el comienzo de la semana en Bahía Blanca
Cuál es el pronóstico del tiempo, de acuerdo al servicio Satelmet.
El comienzo de la primavera en Bahía Blanca será con temperaturas invernales, chaparrones y viento fuerte del sudoeste.
Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados centígrados.
La mañana tendrá características fría y ventosa con chaparrones; el viento será fuerte con ráfagas de intensidad muy fuerte del sudoeste y la visibilidad será buena.
La temperatura mínima será de 8 grados centígrados.
En la tarde, el tiempo será frío y ventoso con chaparrones. El viento tendrá intensidad fuerte con ráfagas de muy fuerte del sudoeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.
Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 11 grados centígrados.
La noche, en tanto, será fría con viento en disminución. Se estima para medianoche una temperatura de 5 grados centígrados.