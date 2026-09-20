Un lunes frío y ventoso: cómo será el comienzo de la semana en Bahía Blanca

El comienzo de la primavera en Bahía Blanca será con temperaturas invernales, chaparrones y viento fuerte del sudoeste.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados centígrados.

La mañana tendrá características fría y ventosa con chaparrones; el viento será fuerte con ráfagas de intensidad muy fuerte del sudoeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 8 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será frío y ventoso con chaparrones. El viento tendrá intensidad fuerte con ráfagas de muy fuerte del sudoeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 11 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con viento en disminución. Se estima para medianoche una temperatura de 5 grados centígrados.