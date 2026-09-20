La lluvia llegó a Bahía Blanca en el último día del invierno: cómo continuará el tiempo el resto del domingo

La lluvia se hizo presente este domingo en Bahía Blanca, en el último día del invierno, tal como estaba previsto en el pronóstico para las primeras horas de la jornada.

Según el servicio de Satelmet, para Bahía Blanca y la zona se esperaba una mínima de 15 grados y una máxima de 21. Durante el comienzo del día estaban previstas precipitaciones y tormentas, con una mejora paulatina hacia el mediodía.

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Por la tarde se espera tiempo fresco y nubosidad variable, con viento del Noroeste, mientras que durante la noche se anticipa una jornada fría y ventosa, con una temperatura estimada de 12 grados hacia la medianoche.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene para Bahía Blanca una alerta amarilla por tormentas durante la mañana. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El SMN estima acumulados de precipitación de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían superarse puntualmente. La advertencia por tormentas está vigente hasta el mediodía.

Luego, desde el mediodía, comenzará a regir una alerta amarilla por vientos del sector oeste, que luego rotarán al sudoeste. Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de entre 50 y 80 kilómetros por hora.