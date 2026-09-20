Mindlin con La Nueva.: "Bahía reúne las condiciones que necesita una gran inversión para ser competitiva"

El presidente de la empresa Pampa Energía, Marcelo Mindlin, integró la comitiva que el pasado viernes acompañó al presidente Javier Milei a Bahía Blanca para recorrer el complejo portuario-industrial.

Entre otros puntos, Milei y Mindlin estuvieron en el predio donde Pampa construirá una planta de fertilizantes con una inversión de 2.700 millones de dólares bajo el sistema RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), un programa de beneficios fiscales impulsado por el gobierno libertario.

Durante su paso por Bahía, el empresario dialogó con La Nueva. sobre el proyecto que generará más de 3.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. A su vez, una vez en operación, la planta empleará alrededor de 300 personas y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

Mindlin afirmó que "el RIGI es determinante para la inversión de Pampa Energía en Bahía".

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Explicó que "una inversión de 2.700 millones de dólares necesita previsibilidad jurídica, cambiaria y fiscal. La Argentina tiene el gas, los recursos humanos y la capacidad para desarrollar una industria de fertilizantes competitiva a nivel mundial. El RIGI aporta una condición decisiva para transformar ese potencial en inversiones concretas y es lo que nos permite acceder al financiamiento internacional necesario. Sin ese marco, sería imposible llevar adelante este proyecto".

--¿Por qué la empresa eligió a Bahía Blanca como sede para la inversión?

--Elegimos Bahía porque reúne las condiciones que necesita una inversión de esta escala para ser competitiva. Tiene un puerto de aguas profundas para exportar, conexión directa con los gasoductos que traen el gas de Vaca Muerta y un polo industrial consolidado, con mano de obra calificada, universidades y proveedores especializados. Además, hace muchos años estamos presentes en Bahia Blanca, donde actualmente operamos dos centrales de generación térmica y cuatro parques eólicos. Esto nos aporta conocimiento de la región y una infraestructura previa que potencian el desarrollo del proyecto.

--¿Cuál cree que puede ser el aporte de este nuevo proyecto de Pampa Energía para la ciudad y la región?

--Durante la construcción vamos a generar más de 3.500 puestos de trabajo en el pico de obra y unos 300 empleos permanentes una vez en operación. Priorizamos la contratación de mano de obra local y el desarrollo de proveedores de la región, con un compromiso concreto de contratación local por cientos de millones de dólares. A eso se suma todo el movimiento que un proyecto de esta escala genera y la capacidad instalada que dejará en la ciudad, con personas que se forman y se especializan y proveedores que amplían sus capacidades, para acompañar nuevos desarrollos industriales.

--Usted viajó con la comitiva presidencial a la ciudad. ¿Hablaron de inversiones futuras, ya sea en este distrito o en otros puntos del país?

--Sí, conversamos principalmente sobre las inversiones que estamos ejecutando en Bahía Blanca. Por un lado, la planta de fertilizantes, que será la más grande de Latinoamérica. Por otro, el proyecto de líquidos de gas natural de TGS, una inversión de 3.000 millones de dólares que representa la mayor de la historia del país en un desarrollo de este tipo. Son dos proyectos históricos, que reflejan nuestra apuesta firme por el país y por transformar el potencial de Vaca Muerta en desarrollo, empleo y divisas.