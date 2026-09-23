"El de los audios soy yo": Diego Spagnuolo admitió que la voz de los mensajes filtrados es suya

El exidrector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, investigado por corrupción, admitió que la voz que se escucha en los audios filtrados donde se hablaba de coimas en el Gobierno es suya.

"Del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto; luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada", reconoció Spagnuolo.

Fue en el expediente de una segunda causa, en donde se investiga si el exfuncionario sufrió espionaje ilegal. Ocurrió mientras intentaba lograr que la Justicia lo admita como querellante.

La Cámara Federal había confirmado este miércoles la decisión que le impidió constituirse como querellante en la causa que investiga el origen y la posible obtención ilegal de los audios filtrados.

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Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah habían considerado que todavía faltaba establecer si la voz que aparece en los audios es efectivamente la de Spagnuolo. (C5N)