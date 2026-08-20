Causa ANDIS: Pagano pidió a la Justicia que cite a Nadia Beller a declarar como testigo

La diputada Marcela Pagano presentó un pedido ante la Justicia para que Nadia Shirley Beller Delgado, exnovia de Fernando Cerimedo, sea citada a declarar en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El escrito solicita que se convoque a la abogada “con carácter urgente” por su estado de salud, mientras permanece internada tras recibir tres disparos por parte de sicarios.

Desde la clínica en la que permanece hospitalizada, la analista política boliviana sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia que Cerimedo y su esposa Natalia Basil fueron quienes filtraron los audios que derivaron en la investigación por presuntas coimas en el ANDIS que involucra a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, contó.

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En ese sentido, Pagano pidió a la Justicia que Beller “aporte las grabaciones que afirma poseer de tales conversaciones” para que sean analizadas y se integren en la causa.

“El testimonio y las grabaciones que dice poseer inciden de manera directa e inmediata sobre el extremo que la alzada mandó esclarecer: el origen de los audios”, enfatizó en el escrito.

Cerimedo, exasesor de Javier Milei, ya había prestado declaración en el marco de la causa ANDIS en septiembre de 2025. En aquel momento, dijo que Diego Spagnuolo, extitular del ANDIS imputado en la causa, le había revelado que había un esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos, y que un porcentaje iba “directo a la Rosada”. (NA)