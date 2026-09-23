Caso “Chocolate” Rigau: los diputados votaron en secreto y archivaron los expedientes

Los diputados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobaron que se archiven los expedientes administrativos del caso "Chocolate" Rigau y, en consecuencia, los legisladores bonaerenses no deberán responder ante la Fiscalía quiénes fueron los integrantes del Poder Legislativo provincial que nombraron a los "ñoquis" cuyas tarjetas usó el puntero político para cobrar sus salarios en cajeros del Banco Provincia.

En una votación general, que contó con más de los dos tercios, los legisladores archivaron el pedido que presentó la fiscal Betina Lacki en abril de 2025 y que, luego de varias demoras y evasivas, llevó a que el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, emitiera una orden de presentación, el paso previo para efectuar un allanamiento, con el objetivo de exigir la entrega de la documentación.

Ante la solicitud, la Legislatura de la Provincia contestó de manera negativa y en un documento firmado por el secretario legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, Gerardo Bozzano, dijo que no iban a entregar lo requerido, debido a que, se trata de documentación que forma parte de una disposición general que fue archivada.

La decisión de la Legislatura bonaerense se aprobó el 29 de mayo de este año, en un trámite exprés y secreto, y se conoció anoche debido a una revelación del periodista Hugo Alconada Mon.

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El texto aprobado dice: "Ratifícase lo actuado por la mesa directiva (…) en relación a lo detallado en el Anexo que forma parte de la presente Resolución”. En ese anexo, se enumeran alrededor de 7.800 resoluciones administrativas y dos expedientes: el 102-889/25 y el 102-889/25. Se trata de las dos carpetas que contendrían los oficios de la fiscal del caso.

El escándalo en la Cámara de Diputados bonaerense se destapó el 13 de septiembre de 2023, cuando “Chocolate” Rigau fue detenido mientras sacaba dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia ubicado en La Plata.

Luego se supo que trabajaba para el subdirector de Personal de la Legislatura de la Provincia, Claudio Albini, pieza fundamental del engranaje de poder de la política de la Provincia.

Las tarjetas pertenecían a personas contratadas de manera formal como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense que no prestaban servicios reales, por eso, el término "ñoquis" o que entregaban sus sueldos y datos bancarios a cambio de mantener aportes y obra social. (con información de NA)