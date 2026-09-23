Milei descartó que el acercamiento entre EE.UU. e Inglaterra afecte la estrategia argentina por Malvinas

Poco después de su discurso ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Javier Milei descartó que el acercamiento entre Estados Unidos y Gran Bretaña afecte la estrategia argentina por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas: “No me importa porque son argentinas por historia, derecho y geografía”, sostuvo, en diálogo con el canal TN.

El mandatario además redobló las críticas contra el organismo multilateral, y sostuvo que está “muy satisfecho” por el mensaje que dio, en el que no dudó de calificar a Naciones Unidas de "inútil" y expresó que "sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados".

“Estamos muy satisfechos con el mensaje que llevamos a la ONU, donde básicamente planteamos aquello de lo que se debe ocupar la ONU y no hace. En ese contexto es donde pivoteamos el reclamo sobre las Malvinas, sobre las cosas que no se debería ocupar y se ocupa”, remarcó.

Las declaraciones de Milei fueron en relación a la cumbre entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en la Asamblea General de la ONU. Aunque no dieron detalles, Burnham confirmó que en su primer encuentro cara a cara con Trump se refirieron sobre “cuestiones relacionadas con el comercio y las Islas Malvinas”.

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El Presidente destacó el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: “Con Estados Unidos trabajamos profundamente en temas de geopolítica, que incluye desde cuestiones vinculadas a la soberanía, recursos naturales, a la estrategia de la nueva conformación del mundo, y del rol que jugará la Argentina, sin duda, uno de los mayores aliados de Estados Unidos”.

El Presidente además dijo que la Inteligencia Artificial (IA) “no es el infierno ni el paraíso” y salió al cruce de las advertencias que circularon en las últimas semanas acerca de una inminente pérdida de control de esta tecnología.

“El miedo no conduce a nada, y muchos que los que tratan de meter miedo son los que hicieron grandes inversiones para asociarse con el Estado y generar barreras de entrada, para que nadie pueda competir. Hay que desestimar los escenarios distópicos, y no caer en la psicopateada ni del Estado ni de los empresarios que quieren proteger sus beneficios extraordinarios”, sostuvo.