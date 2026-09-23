En medio de la tensión con Gran Bretaña, crece la expectativa por el discurso de Milei en la ONU

En un clima de gran expectativa ante la tensión con el Reino Unido por la causa Malvinas, el presidente Javier Milei dará hoy un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que reforzará el reclamo por la soberanía sobre las islas.

La presentación del presidente, la máxima cita de su viaje a Nueva York, se producirá un día después de que el primer ministro británico Andy Burnham advirtiera en su discurso en el mismo atril que su país estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”, en un pasaje en el que habló de las islas.

Los dichos del premier, quien el martes dialogó sobre Malvinas con el presidente Donald Trump en una reunión bilateral al margen de la Asamblea, desataron la réplica de la Argentina, con una exposición de casi tres minutos que llevó a cabo por la noche el canciller Pablo Quirno.

Quirno, acompañado por el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi, reiteró la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales” y afirmó que el “Reino Unido ocupa ilegalmente” las islas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En una charla anoche con periodistas de medios argentinos, el canciller evitó dar detalles de los ejes del discurso, que el presidente trabajó junto a su asesor Santiago Caputo. “No vamos a spoilear lo que dirá Milei. Esperemos al miércoles; uno se prepara para estos momentos”, dijo.

Se descuenta que el titular de La Libertad Avanza, que se presentará por tercera vez en la Asamblea General, reforzará el reclamo de soberanía, en línea con las medidas anunciadas en la cadena nacional de este mes.

Milei está octavo en la lista de oradores de este miércoles, precedido por el presidente checo, Petr Pavel, y seguido por el mandatario estonio, Alar Karis.

Al ser consultado sobre si el discurso de Milei podría sufrir modificaciones tras las declaraciones de Burnham del martes, Quirno fue tajante. “No, ya hicimos la réplica nosotros”, señaló.

El canciller también eludió una consulta sobre si Malvinas fue uno de los temas en el diálogo que el martes mantuvieron Milei y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, influyente funcionario de la administración Trump.

Descartó además que, tras esa reunión, que se produjo en el hotel Lotte donde Trump dio una recepción para los líderes que participan de la Asamblea, pueda surgir una convocatoria de la Casa Blanca al Reino Unido y a la Argentina para una mesa de negociación.

“No está planteado”, expresó Quirno, que añadió por su parte que el Gobierno no pedirá una reunión con el gobierno norteamericano por el tema Malvinas.

En medio de las renovadas tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido en su litigio por las Malvinas, la figura de Trump cobró protagonismo central en el diferendo luego de que el presidente generara un temblor diplomático al sugerir en la Casa Blanca -por primera vez- que podría “revisar” la posición norteamericana de neutralidad sobre la soberanía de las islas y hasta se ofreciera como eventual mediador entre ambos países.

Trump ha utilizado sus expresiones sobre las Malvinas --ampliamente celebradas por la administración libertaria-- como herramienta de presión a Londres para que incremente su gasto militar en la OTAN al nivel que exige Washington y por la falta de apoyo británico en la guerra en Medio Oriente.

Entre los temas que Trump y Burnham trataron en la reunión del martes, el premier mencionó las guerras en Ucrania y en Irán, cuestiones comerciales, y agregó: “Mencionamos a las Falklands [como los británicos llaman a las Malvinas]”.

“Tuvo la gentileza de escucharnos sobre estos temas”, le dijo a Trump, frente a periodistas. (Con información de La Nación)