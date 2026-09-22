Lavado de dinero: comenzaron a analizar dispositivos del exsenador Edgardo Kueider

La Justicia de Paraguay comenzó a extraer información de los celulares, computadoras y pendrives secuestrados al exsenador Edgardo Kueider, a su pareja Iara Guinsel y a dos socios paraguayos.

El Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal recibió el viernes los 26 aparatos incautados en diciembre de 2024. El trabajo, clave para la investigación por lavado de activos, demandará varias semanas.

Los dispositivos habían quedado a resguardo en el Juzgado de Garantías desde los allanamientos. Nueve se secuestraron el 5 de diciembre de 2024 en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción.

Tras ese operativo les rescindieron el contrato de alquiler y debieron mudarse a Luque. Los 17 restantes se incautaron a Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, imputados junto al exlegislador entrerriano y su pareja.

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La Fiscalía sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en la Argentina para adquirir seis departamentos y sus cocheras en un edificio de lujo en Asunción.

Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez buscan reconstruir las interacciones entre Kueider y el resto de los involucrados en esas operaciones inmobiliarias.

Iara Guinsel y Edgardo Kueider

Benegas y Cousirat figuran como dueños de Golsur, la firma paraguaya con la que se concretaban las compras. La Justicia paraguaya entiende que ambos actuaron como testaferros: adquirieron la empresa meses antes de la detención del exsenador y, de inmediato, le otorgaron a Guinsel un poder plenipotenciario.

La mujer sostuvo que el dinero sin declarar con el que los interceptaron el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por ese episodio, Kueider y su pareja ya recibieron condenas de dos años en suspenso por tentativa de contrabando. (TN)