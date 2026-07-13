Paraguay condenó al exsenador Edgardo Kueider por intentar ingresar US$200.000 sin declarar

El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción condenó este lunes al exsenador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena y a su exsecretaria, Iara Guinsel, a un año y diez meses de cárcel, también con suspensión de la ejecución de la pena.

Ambos fueron hallados culpables del delito de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar a Paraguay más de 200 mil dólares sin declarar.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás, y el juez Matías Garcete. Además, los magistrados dispusieron que tanto Kueider como Guinsel continúen bajo arresto domiciliario el tiempo que les quede por cumplir de pena.

El tiempo que ambos llevan cumpliendo esa medida cautelar será descontado de la condena impuesta, por lo que -en principio- solo les restarían algunos meses para completar la pena, aunque el plazo definitivo será determinado por la Justicia paraguaya.

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El proceso judicial comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Viajaban en un vehículo Chevrolet Trailblazer y, según la acusación fiscal, transportaban una suma de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas.

La Fiscalía sostuvo que se configuró un delito de contrabando en grado de tentativa y días atrás solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión, cercana al máximo previsto para ese tipo penal, que es de dos años y medio.

La defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, argumentó que el dinero no constituye mercancía y que, por lo tanto, no podía configurarse el delito de contrabando.

Las causas en la Argentina

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio. Paralelamente, ambos fueron procesados en la Argentina por lavado de activos, en una causa vinculada a la compra de seis departamentos con cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

En la Argentina, el exlegislador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito: uno en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que cuenta con la aprobación de las autoridades paraguayas y que se encuentra pendiente de definición de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, lo que implica que Kueider podría ser detenido en caso de regresar al país. (con información de TN)