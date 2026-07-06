Pidieron 2 años y 2 meses de prisión para el exsenador Kueider por los US$200.000 sin declarar

El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa, entró en una etapa decisiva en los tribunales de Asunción.

Tras el cierre de la producción de pruebas, el fiscal Ysrael Villalba presentó su alegato de clausura y solicitó una pena de 2 años y 2 meses de prisión para ambos acusados. Por su parte, los defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo reclamaron la absolución al sostener que el hecho investigado no constituye un delito.

La última audiencia de presentación de pruebas se desarrolló en la Sala 9 del Palacio de Justicia de la capital paraguaya. En esa jornada, los últimos elementos probatorios fueron incorporados por los abogados defensores. Concluida esa etapa, el Tribunal especializado en delitos económicos dio por finalizada la recepción de pruebas y dio paso a los alegatos finales.

El tribunal encargado de juzgar el caso está integrado por las juezas Elsa García, quien lo preside, Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris. Tras los alegatos, Kueider hizo uso de la palabra y sostuvo que ni él ni Guinsel Costa cometieron un delito ni en Paraguay ni en la Argentina, en línea con la estrategia planteada por su defensa. Concluida la audiencia, el tribunal quedó en condiciones de fijar la fecha en la que dará a conocer el veredicto.

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El proceso judicial comenzó el pasado 9 de junio, luego de tres postergaciones que demoraron el inicio del debate oral desde noviembre de 2025 hasta mediados de 2026.

Kueider y Guinsel Costa llegaron al juicio con arresto domiciliario. Ambos fueron detenidos pocas horas después de ser descubiertos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este con una mochila que contenía 211.000 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Por ese episodio fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Como el delito no llegó a consumarse, la pena en expectativa se redujo de cinco años a dos años y medio de prisión. En caso de una eventual condena, el tiempo que llevan detenidos (un año y seis meses en distintos departamentos de Asunción donde cumplen arresto domiciliario) será tenido en cuenta.

Las otras causas



Mientras el juicio transita su tramo final, el exsenador y su pareja afrontan además otras complicaciones judiciales.

La Justicia paraguaya resolvió imputarlos por presunto lavado de activos al considerar que habrían utilizado fondos ilícitos para adquirir departamentos y cocheras en Asunción. En ese expediente, los inmuebles fueron embargados.

A esa situación se sumó el rechazo, por parte de la Cámara Federal de San Martín, de un pedido de eximición de prisión presentado por Kueider. Esa decisión implica que, cuando regrese a territorio argentino, será detenido de inmediato.

En la Argentina, el exsenador también es investigado por presunto lavado de activos en una causa que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó su extradición desde Paraguay. Ese pedido ya recibió el aval de la Fiscalía paraguaya, aunque el exlegislador deberá concluir primero el proceso judicial que enfrenta en ese país.

La investigación de Arroyo Salgado no es la única abierta contra Kueider por presunto lavado de activos. Existe además un expediente paralelo en la Justicia de Entre Ríos y la definición sobre qué tribunal debe intervenir se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema. (TN)