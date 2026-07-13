El Gobierno autorizó un adelanto de coparticipación por hasta $400.000 millones para Córdoba

El Gobierno autorizó un anticipo de coparticipación de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba. La medida fue adoptada luego de un pedido de la gestión de Martín Llaryora para atender necesidades transitorias de financiamiento.

La decisión se oficializó con el decreto 584, publicado este lunes en el Boletín Oficial. De esta manera, Córdoba se sumó a las otras 15 provincias que pidieron adelanto de fondos en lo que va de 2026.

El decreto indicó que la decisión responde al pedido realizado por la administración cordobesa ante “dificultades financieras transitorias” para afrontar compromisos presupuestarios y de amortización de deuda.

En los fundamentos del decreto, se remarcó que la medida apunta a brindar “soluciones inmediatas ante problemas transitorios de liquidez” de las provincias.

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En el texto se estableció que el monto definitivo del giro a Córdoba será determinado por la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de repago de la provincia y su participación en el régimen de coparticipación federal.

También, se dispuso que los fondos correspondientes al adelanto deberán ser reintegrados antes de fin de año. La operación tiene una tasa de interés nominal anual del 15%, que se aplica desde el desembolso efectivo hasta que la provincia lo cancele.

El pago, que debe hacerse durante este ejercicio fiscal 2026, se realiza mediante retenciones automáticas sobre los recursos de la coparticipación que Córdoba recibe desde el Tesoro nacional.

Todas las provincias que recibieron adelantos de coparticipación

Con el decreto 584, Córdoba obtuvo un adelanto de coparticipación de hasta $400.000 millones y se sumó a otras 15 jurisdicciones que ya habían pedido el mecanismos para hacer frente a sus distintos compromisos.

A principios de abril, el Gobierno oficializó el esquema de adelantos para Catamarca; Chaco; Chubut; Corrientes; La Rioja; Mendoza; Misiones; Río Negro; Salta; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Tucumán.

En junio, en tanto, sumaron al esquema a Sante Fe y Jujuy. Mientras, Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero.

El adelanto de coparticipación no es una herramienta nueva. Históricamente, las provincias recurrieron a este tipo de asistencia para ordenar sus cuentas en momentos de tensión financiera. La diferencia ahora es que el Gobierno busca sistematizar el mecanismo y establecer un tope global.

Se profundizó el recorte de giros no automáticos en junio y la caída fue del 62% en el primer semestre

El Gobierno volvió a recortar las transferencias no automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En junio bajaron 87,7% interanual real y totalizaron en $48.300 millones. Así, marcaron el nivel más bajo para ese mes desde 2005.

En el acumulado del primer semestre, los giros también cayeron contra el mismo período de 2025. Las transferencias acumularon $639.589 millones, lo que representó un descenso de 61,8% interanual real, de acuerdo con la consultora Politikón Chaco.