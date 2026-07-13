Facundo Leal será indagado por la causa que investiga coimas y el hallazgo de USD 2 millones

Facundo Leal, ex titular de ARSAT y el ORSNA, debe comparecer mañana para declarar ante la justicia federal en San Isidro. Foto: ARSAT

El ex titular del ARSAT y ORSNA, Facundo Leal, deberá concurrir este lunes a las 10 ante el juzgado Federal de San Martín para ser indagado en la causa en la que se lo investiga por presuntas coimas, luego de que, en un allanamiento en su domicilio, se encontraran USD 2.000.000 y drogas.

Leal fue titular de ARSAT y del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses con arresto domiciliario bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

La justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó USD 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada.

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Aún no está claro qué actitud adoptará mañana en la audiencia ante el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro —si declarará o presentará un escrito— ya que hasta ahora no tuvo una actitud colaborativa, y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

Leal presidió ARSAT (empresa de telecomunicaciones y servicios satelitales) desde 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del ORSNA. Tras su dimisión a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz. (N/A)