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La Provincia anunció un aumento salarial del 7% para las fuerzas de seguridad bonaerenses

El incremento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

El gobierno bonaerense anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad, según precisaron los ministros provinciales de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López.

Al respecto, López señaló: “Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”.

Este aumento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López.

“En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”, completó el titular de Hacienda de la PBA.

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