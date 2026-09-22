Confirmado: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

El Gobierno confirmó este martes que decretará un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre por la llegada del papa León XIV a la Argentina. A su vez, repetirán la medida para el martes y el miércoles, pero acotada a los distritos donde estará el sumo pontífice.

Así lo anunció la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de un encuentro en la sede de su cartera junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las distintas jurisdicciones involucradas en la visita.

“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, explicó la funcionaria.

Según detallaron desde el Gobierno, el feriado nacional se decidió en función de la santa misa frente al Monumento a los Españoles que dará León XIV en la Ciudad de Buenos Aires.

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A su vez, Karina Milei anunció durante el encuentro que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el mismo domingo de la llegada del papa, serán invitados los 23 gobernadores al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos, junto con representantes del Poder Judicial y el cuerpo diplomático.

“La reunión fue un éxito y quiero destacar que el papa es para todos los argentinos. Nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación. Me parece algo muy productivo”, celebró tras la reunión la secretaria General de la Presidencia, y remarcó: “El papa no es de un color político”.

En paralelo, durante el encuentro los representantes del Gobierno, la Iglesia y las diferentes jurisdicciones se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación. También se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en el país.

“Cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos”, aclararon fuentes oficiales.

Tal como confirmaron esta semana las autoridades vaticanas: el Papa tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su paso por Uruguay y antes de su viaje a Perú.

En ese contexto, la ministra de Seguridad adelantó este lunes en conferencia de prensa que el operativo por la llegada de León XIV será “el más grande de la historia argentina”, con tres jurisdicciones, tres aeropuertos y un aforo global estimado en siete millones de personas.

El Gobierno buscó además despegar la visita de la coyuntura política, en particular la parada del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole —un hogar para personas con discapacidad— que coincide con el debate por los recortes al sector en el Presupuesto 2027.

“Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia”, aseguró el canciller Pablo Quirno. Junto al titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, el funcionario remarcó también que no existen “diferencias fundamentales” entre el Ejecutivo y la Iglesia Católica, pese a las críticas que la CEA había dirigido al Gobierno por ese mismo ajuste presupuestario.

Desde la Conferencia Episcopal, Colombo había celebrado la confirmación de la gira papal como “un punto de llegada y de partida” para la relación entre la Iglesia y el Estado, y expresó su expectativa de que la visita sea “un encuentro de hermanos”.

La reunión de este martes en el Ministerio de Seguridad se enmarca en ese esquema de coordinación conjunta entre Nación, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y los municipios que participarán del operativo, de cara a los cuatro eventos masivos y los once encuentros cerrados previstos en la agenda del Papa. (TN)