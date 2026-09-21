El Vaticano confirmó la agenda del Papa en Argentina: el lunes 9 será la misa multitudinaria en Palermo

A menos de dos meses para la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, se conoció la agenda completa del jefe de la Iglesia Católica en el país, del 8 al 11 de noviembre. El sumo pontífice se alojará en la Nunciatura apostólica, Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.

La recorrida incluye al Teatro Colón, la UCA, la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros escenarios, con presencias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La llegada del papa a la Argentina será luego del viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. El jefe de la Iglesia Católica aceptó la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países.

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El Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Los detalles de la agenda completa de León XIV en la Argentina

Domingo 8 de noviembre

16.30: Llegada a Aeroparque.

Lunes 9 de noviembre

09:15: Visita a los trabajadores y clientes del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”. Saludo del santo padre.

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Retiro - homilía del santo padre.

16:10: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”. Discurso del Santo Padre.

17:30: Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”, Cancillería. Discurso del Santo Padre.

18:45: Celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del santo padre.

19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes de 10 de noviembre

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba.

09:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre

BUENOS AIRES – LUJÁN – LIMA

08:00

VISITA AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE BUENOS AIRES

Saludo del Santo Padre

10:00

SANTA MISA en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

Homilía del Santo Padre

13:30

Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional “Ministero Pistarini” de Buenos Aires.

14:00

Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima. (TN)