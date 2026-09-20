Murió Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio y guionista de "Nazareno Cruz”, "Juan Moreira" y “Gatica”

Zuhair Jury murió a los 89 años, según informó la Asociación Argentina de Actores. Escritor, guionista y director, fue además una figura clave en la obra de su hermano, Leonardo Favio, con quien trabajó durante décadas y participó en algunas de las películas más reconocidas del cine nacional.

Jury nació en Luján de Cuyo, Mendoza, y desarrolló buena parte de su carrera entre la escritura y la realización cinematográfica. En 1969 publicó El dependiente y otros cuentos, un libro que tuvo una particular importancia en la filmografía de Favio: sus relatos fueron el punto de partida para El dependiente y El romance del Aniceto y la Francisca, dos de las obras fundamentales del director. Años más tarde, ese mismo universo volvió a la pantalla en Aniceto.

Como guionista, también estuvo detrás de otros títulos destacados de la filmografía de su hermano. Participó en Crónica de un niño solo, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, Soñar, soñar y Gatica, el Mono.

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A través de esa colaboración, ambos construyeron una obra atravesada por historias de personajes populares, vínculos afectivos y distintas formas de desigualdad social.

Su trabajo como guionista no se limitó a las películas de Favio. También escribió Natasha, dirigida por Eber Lobato y protagonizada por Thelma Stefani y Enzo Viena, y participó en la versión animada de Martín Fierro, dirigida por Fernando Laverde.

Jury también tuvo una extensa carrera como director. En 1978 estrenó El fantástico mundo de la María Montiel, con Rodolfo Bebán, Raúl Lavié, Juanita Lara y Leonor Benedetto. Luego dirigió La mayoría silenciada, El largo viaje de Nahuel Pan, Doña Ana, Tobi y el libro mágico y El piano mudo.

En paralelo, continuó desarrollando su faceta como escritor. Entre sus obras se encuentran Había una vez un General, Romance del Aniceto y El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos.

La Asociación Argentina de Actores destacó su trayectoria y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y colegas. (TN)